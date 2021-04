Victor Pițurcă și marele său regret. Puțini români știu asta despre fostul selecționer al României. Ce se întâmplă în viața marelui fotbalist, citiți în rândurile de mai jos.

Victor Pițurcă a făcut dezvăluiri despre marele său regret. Puțini dintre români știu că cel mai mare regret din viața fostului fotbalist și antrenor este necalificarea la un Campionat Mondial.

”Când eu făceam 0-0 cu Franța, la Euro 2008, zicea presa că România joacă urat, că vai ce meci groaznic. Apoi am făcut 1-1 cu Italia, în meciul acela fantastic, când am avut 1-0, iar la 1-1 a ratat Mutu penalty. Acele două meciuri și-au pus amprenta asupra evoluției jucătorilor. S-au superconcentrat, cu Franța, dar mai ales cu Italia, și cu Olanda nu ne-a mai ieșit ce ne-am propus, așa că am părăsit turneul final.

Și țin minte cât de urât am fost atacat, o atmosferă de nedescris în țară, la revenire. De-a lungul perioadelor de la națională eu m-am confruntat cu astfel de critici. Mi-am văzut de treabă și am reușit niște performanțe notabile.

Marele meu regret este că n-am calificat România la un turneu final de campionat mondial. Am pierdut acel baraj și este un regret al carierei. La câteva luni am jucat iar cu Grecia, la Atena, și am câștigat cu 1-0. I-am îngropat pe greci, de acolo ei s-au dus în cap, iar eu am calificat România la Euro. Am făcut egal cu Ungaria și am bătut în Finlanda în acea campanie”, a declarat Pițurcă la Sport Total FM.