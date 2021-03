Victor Pițurcă, implicat într-un nou scandal. ”Băi, comunistule, ce bani vrei să-ți dau?! Nu-ți dau niciun leu!”

Fostul șef FR, Mircea Sandu, retras din lumea fotbalului, are multe amitniri de pe vremea când conducea frâiele fotbalului românesc. Printre amintirile, mai puțin plăcute, se numără și una în care este implicat și Victor Pițurcă. Fostul selecționer al Naționalei României, la acea vreme jucător al Stelei, pleca în 1989 la Lens. Pițurcă a povestit despre cearta avută cu Mircea Sandu, după acest transfer.

Victor Pițurcă a fost unul din exponenții de marcă ai Stelei București în vremea de tristă amintire. Alături de Tudorel Stoica, Victor Pițurcă prindea un transfer la echipa franceză Lens, chiar înainte de Revoluția din Decembrie 1989.

Conform relatărilor sale, aventura nu durat dect un an, după ce echipa franceză retrograda în divizia a doua. La vremea aceea Partidul Comunist îi obliga pe jucătorii transferați, cum era și cazul lui Victo Pițurcă, să plătească aproximativ 50% din venituri către acesta. Dintre cei doi, doar Tudorel Stoica a plătit banii datorați comuniștilor, Victor Pițurcă nu. Se pare că fostul șef FRF, Mircea Sandu i-ar fi cerut banii pe care acsta i-ar fi datorat PCR-ului.

”După ce ne-am transferat la Lens, eu și Tudorel Stoica trebuia să dăm bani înapoi pentru partid. Trebuia să mergem în fiecare lună la Paris, la Ambasadă. În jur de 50% din salariu se întoarcea în țară. Tudorel, corect cum e el, se ducea mereu, eu nu prea voiam, îi ziceam că n-am chef.

Între timp, a venit Revoluția. Iar eu, care nu am dat banii înainte de decembrie 1989, le-am zis comuniștilor că nu mai iau niciun leu de la mine! Tudorel era ofticat, el a pierdut mulți bani. Eu de un an nu dădusem niciun cent. După ’90, mi-a cerut Mircea Sandu banii. Știam că nu mai are ce să facă: „«Băi, comunistule, ce bani vrei să-ți dau?! Ești nebun?! Nu-ți dau niciun leu!». Și nu i-am dat”, a povestit Victor Pițurcă la Digi Sport 1.