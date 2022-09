Victor Pițurcă și Gabi Balint râd de transferurile pe care Gigi Becali a plătit multe milioane de euro. „Icre de crap la preț de caviar”

Victor Pițurcă și Gabi Balint știu de ce FCSB se află doar pe locul 13 în SuperLiga deși a cumpărat jucători de multe milioane de euro. Cei doi câștigători ai Cupei Campionilor Europeni sunt convinși că Gigi Becali a dat mulți bani pe fotbaliști „umflați” care în realitate nu sunt foarte valoroși. Balint a fost ironic, iar Pițurcă este convins că fotbaliștii nu-l vor ajuta foarte mult pe Nicolae Dică.

Gigi Becali a adus în această vară 11 jucători, dar de doi dintre ei vrea deja să scape pentru că nu l-au mulțumit: Vadim Rață și Rachid Bouhenna. Cei mai scumpi sunt David Miculescu și Andrea Compagno. FCSB a plătit 1,7 milioane de euro pentru jucătorul adus de la UTA și 1,5 milioane pe italianul care a condus atacul formației FC U. Craiova 1948.

Lista de achiziții a celor de la FCSB nu l-a impresionat pe Gabi Balint. Fostul internațional a postat pe Facebook un mesaj ironic. „Când plătești peste 5.000.000 de euro pe jucători de play-out și ai pretenții de play-off e ca și cum ai mânca icre de crap și ai crede că e caviar”.

Nici pe Victor Pițurcă nu l-au convins jucătorii pe care Gigi Becali a plătit multe milioane de euro. Fostul selecționer este convins că se putea cumpăra fotbaliști mult mai buni.

„Nu știu dacă Compagno este jucătorul de care avea nevoie FCSB. Nu cred. Nu vreau să-l supăr eu pe Gigi, dacă a plătit atâția bani pentru el și Miculescu… sunt bani foarte mulți, dar ei, specialiștii, știu mai bine. Probabil i-au urmărit și au crezut că e benefic că i-au transferat.

Cu 3 milioane Gigi putea aduce 2-3 jucători mult peste valoarea acestora. Miculescu a costat 1,7 milioane, dar ce-l recomandă? Ca să plătești o asemenea sumă în România, trebuie să-l recomande ceva.

Să vedem ce calități are, ce perspective are. Bine, perspectivă are, dat fiind faptul că are un fizic impozant. În rest, nu vreau să spun mai multe, e problema lui Gigi Becali”, a afirmat Victor Pițurcă la Pro Arena.