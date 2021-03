Victor Pițurcă, dezvăluiri inedite despre Dumnezeu. Ce a spus ‘Satana’ din fotbalul românesc

Unul din personajele controverstate din fotbalul românesc, Victor Pițurcă, a fost și este un nonconformist. În afară de rezultatele din fotbalul românesc, fostul antrenor era cunoscut și pentru ținutele sale ”sumbre”. De aici, în timp, i s-a tras și o porleclă mai puțin obișnuită.

Încă de la debutul său ca antrenor, Pițurcă a fost un personaj plin de mister. Deși controversat fostul antrenor al Naționalei și-a atras și suspiciuni. În timp s-a pricopsit și cu o poreclă de care nu a mai avut cum să scape. Un împătimit al culorii negre, de cele mai multe ori Victor Pițurcă a fost văzut îmbrăcat în negru, iar cei din jurul său, mai în glumă, mai în serios, i-au atribuit porecla ”Satana”.

Deși la început nu îi era confortabil să fie numit așa, după o perioadă și asumat-o. Acum, povestește Victor Pițurcă, i se pare chiar interesantă. Porecla nu a fost o problemă, dar zvonurile că ar fi avut un ”pact” cu diavolul l-a deranjat, recunoscând asta într-un interviu acordat redacției Impact.ro.

”Nu doar că e o prostie, dar mă și deranjează teribil treaba asta, pentru că eu am fost crescut într-un anume fel.

Ajuns la 64 de ani, și cu un palmares fotbalistic de luat în seamă, Victor Pițurcă este cât se poate de în formă. Unii din apropiați chiar au glumit pe seama acestui lucru. Prietenii îi reproșează că ”pactul” făcut i-ar fi adus și aspectul tineresc, chiar și la vârsta pe care o are acum. Dar secretul selecționerului nu stă în cine-știe-ce pact misterios, ci în alimentația sănătoasă și faptul că face și astăzi sport.

”Eu nu consum decât fructe și legume de la ferma mea. Carne, ouă și lapte de țară și m-am lăsat de fumat de tânăr. În plus, am grijă să fac sport regulat. Iar faptul că nu am încărunțit așa de tare să știți că e genetic, mama este așa”, a explicat Victor Pițurcă.