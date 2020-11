Fostul selecționer al naționalei U21, mesaj prețios pentru Adrian Mutu

Daniel Isăilă va urmări cu interes meciul anului pentru echipa națională de fotbal sub 21 de ani. Fostul selecționer al naționalei U21 ne-a oferit declarații în exclusivitate înainte de meciul România-Danemarca. Este considerat de mulți specialiști ai fenomenului unul dintre creatorii echipei care se califica la Europenele din 2019. Din această postură, fostul selecționer al naționalei U21 a avut mesaj prețios pentru Adrian Mutu. actual antrenor al „tineretului” României.

Daniel Isăilă a ieșit din circuitul echipelor naționale și a ajuns să antreneze în Emiratele Unite. Actualul tehnician al celor de la Banyias SC consideră că România poate a trece de Danemarca:

„Mâine este o zi importantă, iar eu le sunt alături băieților cu tot sufletul. Le urez mult succes, să rămână la fel de competitivi ca întotdeauna. Ei trebuie să continue toate lucrurile bune de la Under 21. Ce aștept de la meciul cu Danemarca? Astept o confirmare a lucrurilor bune construite acolo în ultimii ani”, a punctat Isăilă.

În ceea ce-l privește pe actualul selecționer al României U21, brașoveanul are un sfat foarte important. Isăilă crede că Adrian Mutu va ajunge un antrenor valoros, însă îi sugerează să nu se lase copleșit de miza unui asemenea duel. Fostul selecționer al naționalei U21 a avut un mesaj prețios pentru Adrian Mutu.

„Nu îmi permit sa îi dau sfaturi lui Adrian, pot doar să îi transmis să nu se lase sub nicio formă copleșit de ideea că nu are experiență. Toți am pornit de undeva, iar eu cred că va ajunge un antrenor foarte bun”, i-a transmis fostul selecționer al naționalei U21 lui Adrian Mutu.