Vica Blochina, scandal cu Survivor PRO TV pentru 20.000 de euro! A primit sau nu banii? VIDEO EXCLUSIV

În cadrul interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu, Vica Blochina a vorbit pe scurt despre un scandal avut cu Survivor PRO TV, pentru suma de 20.000 de euro. Incidentul a avut loc în cadrul ediției din 2023, când s-a vehiculat că ar fi fost și cel mai bine plătit concurent de la Faimoși.

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă ne-a vorbit despre scandalul pe care l-a avut cu postul PRO TV după ce a fost eliminată din cadrul emisiunii Survivor România 2023. Aceasta a rezistat doar 4 săptămân în competiția din Republica Dominicană, dar ar fi fost plătită regește!

Când s-a întors în România, Vica Blochina nu a fost invitată în cadrul emisiunii La Măruță pentru a discuta despre cele petrecute, așa cum toți cei eliminați au făcut-o. Asta din cauza unui scandal pe care l-a avut cu echipa de producție și a primit interzis.

Și, ca dovadă, m-a rugat să zic ceva, eu am vorbit ce mi-a spus, după care s-a întâmplat problema acolo. La ei nu contează și au vrut să mă taie la bani. Și la mine e totul până la bani! Eu nu am stat o lună de zile la Survivor ca să mă chinui, ca să te joci cu mine bambilici. Adică nu sunt o d-aia mică, să faci tu ce vrei cu mine, știi?”, ne-a mărturisit Vica Blochina, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

„Eu m-am certat după ce am plecat, pentru că eu sunt un om certăreț, se știe lucrul acesta. Adică nu pot să țin în mine, îți dai seama. Și m-am certat când am ajuns cu un domn de la Survivor, pentru că mi s-a părut mie că nu era dreptate, cu Marcel Talent de acolo.

În continuare, vedeta ne-a mărturisit că, în urma scandalului care a luat amploare, a fost nevoită să apeleze la avocați. Vica Blochina susține că cei de la PRO TV au vrut să o penalizeze la bani, să îi oprească 20.000 de euro din onorariul discutat în contract.

Atunci Vica s-a enervat deoarece s-a simțit nedreptățită, a apelat la avocați și a avut câștig de cauză.

„Și a ieșit un scandal urât, nu pot să mint public, și cumva pe mine m-a interesat foarte mult să recuperez cei 20.000 de euro, care era o sumă mare de bani. Da (n.r. a recuperat banii de la PRO TV), cu intervenții, cu avocați.

Relația mea cu PRO TV s-a stricat acolo. Nu m-au chemat nici la finală, îți dai seama că nu aveau cum acum (n.r. la Survivor All Stars). Oricine mă cheamă oriunde, am interzis de la Marcel Talent, cum ar veni. Nu mai pot eu, ma doare în c*r. Eu nu mai am contract cu nimeni”, a conchis Vica Blochina în cadrul interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu.