Vica Blochina, mândră de fiul ei. Edan Pițurcă s-a transformat, seamănă perfect cu tatăl lui celebru. Foto

Edan, fiul Vicăi Blochina și al fostului fotbalist Victor Pițurcă, a ajuns la pragul majoratului, un moment important în viața oricărui adolescent, marcând trecerea către responsabilitate și independență. Deși băiatul a preferat mereu să rămână departe de lumina reflectoarelor, mama sa a ales recent să împărtășească un moment special, publicând o fotografie cu el, în care asemănarea cu tatăl său celebru este evidentă.

Edan Pițurcă a crescut și seamănă izbitor cu tatăl său

Fotografia postată de Vica Blochina a venit însoțită de un mesaj scurt, dar plin de semnificație: „Totul meu”, prin care artista și-a exprimat admirația și afecțiunea pentru fiul său. Postarea a stârnit imediat reacții din partea fanilor și internauților, care au remarcat frumusețea și maturitatea tânărului: „Ce băiat frumos”, „Ce băiat mare și frumos are mami”, „Frumos băiat”. „Ce seamănă cu tatăl lui, nu are nicio treabă cu tine!”. „Tare frumoşi sunteţi”

Vica Blochina a afirmat în mai multe rânduri că Edan reprezintă mândria ei și că este un adolescent inteligent și responsabil, care trebuie să își urmeze propriul drum.

„E băiatul meu, e atât de deștept și de inteligent. El trebuie să își urmeze drumul lui și ce vrea el să facă. Ce pot să intervin? Eu nu sunt de acord să intervii în viața copilului. Asta dacă întreabă ceva ‘Mama, crezi că e bine?’ eu pot să zic da sau ba, dar niciodată nu o să mă opun. Dacă vrei să mergi în America, bravo, eu te susțin”, a declarat vedeta.

În ciuda notorietății părinților, Edan pare să fi crescut într-un mediu care îi respectă autonomia, iar Vica Blochina pune accent pe echilibrul dintre protecție și libertatea de a-și urma propriile aspirații. Fotografia și mesajul publicat online reflectă mândria mamei pentru fiul său și legătura profundă dintre ei, în timp ce adolescentul își croiește pas cu pas drumul spre maturitate.

Vica Blochina, în depresie după ce fiul ei s-a mutat

Vica Blochina a mărturisit că a trecut printr-un coșmar emoțional atunci când Edan a decis să se mute la tatăl său. Crescându-l singură și investind multă dragoste și efort în educația lui, Vica a simțit că pământul îi fuge de sub picioare în momentul în care fiul ei a luat această decizie.

Vedeta a recunoscut că a trecut prin momente de depresie severă, dar a găsit sprijin și alinare în credința sa și în comunitatea bisericii. Totuși, Vica a ajuns să înțeleagă că alegerea lui Edan de a locui cu tatăl său a fost una înțeleaptă și benefică pentru el. Acceptând că fiul ei are nevoie de tatăl său în această etapă a vieții, Vica s-a împăcat cu ideea că Edan nu va mai locui cu ea.