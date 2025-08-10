Vica Blochina iubeşte din nou şi se mândreşte cu cel care îi este alături. Imagini cu noul cuplu din showbiz-ul românesc

După o perioadă îndelungată în care a preferat să rămână singură și să se concentreze pe proiectele sale, Vica Blochina pare să fi găsit, în sfârșit, dragostea. Vedeta s-a afișat recent pe rețelele de socializare alături de un bărbat misterios, iar imaginile au stârnit un val de curiozitate și comentarii entuziaste din partea urmăritorilor săi.

Vica, alături de noul iubit

În fotografiile publicate, Vica apare zâmbitoare, alături de cel care i-a cucerit inima. Momentul culminant l-a reprezentat o fotografie în care cei doi se sărută, imagine ce a fost imediat apreciată și comentată intens. Gesturile tandre și expresia fericită a Vicăi sugerează că trăiește o poveste de dragoste care o face fericită, după ani de experiențe personale intense.

Bărbatul care i-a atras atenția și i-a cuceri inima se numește Dan Teculescu. Deocamdată, nu se cunosc foarte multe detalii despre el, în afară de faptul că nu face parte din lumea showbiz-ului. Această discreție pare să fie tocmai unul dintre motivele pentru care relația lor a stârnit atât de mult interes: fanii Vicăi se întreabă cine este omul care a reușit să îi readucă zâmbetul pe buze.

Reacțiile din mediul online au fost în majoritate pozitive. Urmăritorii i-au transmis mesaje de felicitare și i-au urat multă fericire în noua etapă a vieții.

De la cariera de balerină, la prezență constantă în showbiz

Vica Blochina s-a născut în Lituania și a ajuns în România în anii ’90, lucrând inițial ca balerină într-un club de noapte din Capitală. Farmecul său exotic și personalitatea puternică au transformat-o rapid într-o figură cunoscută, mai ales după ce presa a început să scrie despre relația sa cu Victor Pițurcă, fost selecționer al echipei naționale de fotbal.

Din relația cu Pițurcă, Vica are un băiat, Edan, pe care îl crește cu multă implicare și dragoste. Relația dintre cei doi părinți a fost adesea în atenția publicului, fiind marcată de momente tensionate și discuții aprinse, însă, în timp, lucrurile s-au mai liniștit.

De-a lungul anilor, Vica a participat la numeroase emisiuni TV, reality show-uri și proiecte mondene, fiind cunoscută pentru sinceritatea cu care își exprimă opiniile, dar și pentru felul direct în care abordează subiectele personale.

În prezent, vedeta își împarte timpul între aparițiile televizate, evenimente, viața de familie și activitatea din mediul online, unde este urmărită de zeci de mii de oameni. Noua relație pare să marcheze un capitol fericit în viața ei.