Ultima oră
Anca Țurcașiu, cu nepoțica, la plajă. Reacția prietenilor de pe Facebook a fost promptă: ”Nu prea arăți a bunică!” FOTO
10 aug. 2025 | 14:42
de Daoud Andra

Vica Blochina iubeşte din nou şi se mândreşte cu cel care îi este alături. Imagini cu noul cuplu din showbiz-ul românesc

Monden
Vica Blochina iubeşte din nou şi se mândreşte cu cel care îi este alături. Imagini cu noul cuplu din showbiz-ul românesc
13imagini

După o perioadă îndelungată în care a preferat să rămână singură și să se concentreze pe proiectele sale, Vica Blochina pare să fi găsit, în sfârșit, dragostea. Vedeta s-a afișat recent pe rețelele de socializare alături de un bărbat misterios, iar imaginile au stârnit un val de curiozitate și comentarii entuziaste din partea urmăritorilor săi.

Vica, alături de noul iubit

În fotografiile publicate, Vica apare zâmbitoare, alături de cel care i-a cucerit inima. Momentul culminant l-a reprezentat o fotografie în care cei doi se sărută, imagine ce a fost imediat apreciată și comentată intens. Gesturile tandre și expresia fericită a Vicăi sugerează că trăiește o poveste de dragoste care o face fericită, după ani de experiențe personale intense.

Bărbatul care i-a atras atenția și i-a cuceri inima se numește Dan Teculescu. Deocamdată, nu se cunosc foarte multe detalii despre el, în afară de faptul că nu face parte din lumea showbiz-ului. Această discreție pare să fie tocmai unul dintre motivele pentru care relația lor a stârnit atât de mult interes: fanii Vicăi se întreabă cine este omul care a reușit să îi readucă zâmbetul pe buze.

Reacțiile din mediul online au fost în majoritate pozitive. Urmăritorii i-au transmis mesaje de felicitare și i-au urat multă fericire în noua etapă a vieții.

De la cariera de balerină, la prezență constantă în showbiz

Vica Blochina s-a născut în Lituania și a ajuns în România în anii ’90, lucrând inițial ca balerină într-un club de noapte din Capitală. Farmecul său exotic și personalitatea puternică au transformat-o rapid într-o figură cunoscută, mai ales după ce presa a început să scrie despre relația sa cu Victor Pițurcă, fost selecționer al echipei naționale de fotbal.

Din relația cu Pițurcă, Vica are un băiat, Edan, pe care îl crește cu multă implicare și dragoste. Relația dintre cei doi părinți a fost adesea în atenția publicului, fiind marcată de momente tensionate și discuții aprinse, însă, în timp, lucrurile s-au mai liniștit.

De-a lungul anilor, Vica a participat la numeroase emisiuni TV, reality show-uri și proiecte mondene, fiind cunoscută pentru sinceritatea cu care își exprimă opiniile, dar și pentru felul direct în care abordează subiectele personale.

În prezent, vedeta își împarte timpul între aparițiile televizate, evenimente, viața de familie și activitatea din mediul online, unde este urmărită de zeci de mii de oameni. Noua relație pare să marcheze un capitol fericit în viața ei.

Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Romania TV
Detalii de ULTIMĂ ORĂ despre Emil Gânj. Unde s-ar afla criminalul în aceste momente. O vecină a mamei Andei, tânăra ucisă, l-a văzut!
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
Adevarul
Măsurile de austeritate dincolo de cifrele reci. „Așa dispare încet o pizzerie. Nu leneșă, nu arsă, ci sufocată de costuri”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Recomandări
Ingredientul secret din tocăniţa de ceapă. Chef Florin Dumitrescu îl foloseşte pentru un gust aparte, iese ca în copilărie
Ingredientul secret din tocăniţa de ceapă. Chef Florin Dumitrescu îl foloseşte pentru un gust aparte, iese ca în copilărie
Sfaturi Culinare
acum 2 ore
Trei zodii închid capitole dureroase. După Luna plină în Vărsător se face lumină în viața lor
Trei zodii închid capitole dureroase. După Luna plină în Vărsător se face lumină în viața lor
Horoscop
acum 5 ore
Cum se pun ardeii copţi la borcan? Cantitatea perfectă de sare şi oţet pentru a rezista toată iarna
Cum se pun ardeii copţi la borcan? Cantitatea perfectă de sare şi oţet pentru a rezista toată iarna
Sfaturi Culinare
acum 5 ore
Horoscopul zilei de duminică, 10 august. Nativii Berbec termină un proiect important, zodia care va avea probleme de sănătate
Horoscopul zilei de duminică, 10 august. Nativii Berbec termină un proiect important, zodia care va avea probleme de sănătate
Știri generale
acum 22 de ore
Parteneri
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Click.ro
Obligatoriu pentru toți românii care stau de bloc! Se trece la întreținere după trei luni, indiferent dacă refuză sau nu proprietarii
Mediaflux
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia
Digi24
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Unica.ro