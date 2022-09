Vica Blochina, imagini de senzaţie în costum de baie la 47 de ani. Bărbatul misterios alături de care s-a fotografiat în vacanţă

Vica Blochina arată senzațional la 47 de ani. Focoasa blondină este extrem de activă pe rețelele sociale, acolo unde își etalează trupul sculptat în diferite ipostaze, spre deliciul fanilor săi de sex masculin. Cum arată fosta parteneră a lui Victor Pițurcă în costum de baie. Motivul pentru care toți urmașii lui Adam suspină, atunci când o privesc.

Vica Blochina nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute dive ale showbizului monden. Fosta balerină pare să fi descoperit secretul tinereții fără bătrânețe, întrucât, la 47 de ani, blondina pare să nu fi înaintat în vârstă de la vârsta de 25 de ani.

Pielea lipsită de riduri, formele voluptoase și trupul tonifiat îi fac cinste Vicăi Blochina, care nu sfiește în a-și etala atuurile fizice evidente, ori de câte ori are ocazia.

Recent, vedeta a postat câteva imagini pe Instagram care i-au surprins pe urmăritorii săi din mediul online. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă s-a afișat pe o plajă exotică alături de un bărbat misterios.

Deși Vica Blochina și acompaniantul său au fost imortalizați cu spatele la cameră, privind către valurile mării, fanii blondinei se tot întreabă dacă nu cumva bărbatul din fotografie ar putea fi un nou pretendent la inima dansatoarei.

Elena Băsescu, bună prietenă de-a fostei balerine, pare să o fi dat de gol pe vedeta de la Antena 1. Mezina fostului președinte al României, Traian Băsescu, a reacționat la fotografia în care Vica Blochina a fost surprinsă lângă un bărbat înalt și brunet.

EBA a sugerat că dragostea ar pluti în aer, semn că Vica Blochina și-ar fi găsit liniștea în brațele misteriosului cavaler.

„Love is in the air😍 (n.r. – dragostea plutește în aer)”, i-a scris Elena Băsescu celebrei blondine pe Instagram.