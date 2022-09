Bărbatul celebru din România cu care Vica Blochina ar avea o relaţie. Ce spune fosta dansatoare despre speculaţii: „Cine nu îl ştie?!”

Vica Vlochina este una din cele mai cunoscute foste amante din showbiz-ul românesc. Aceasta are un băiețel cu Victor Pițurcă și deși a avut parte de eșecuri amoroase pe bandă rulantă continuă să creadă în iubire. Blondina speră ca la un moment dat să vină soarele și pe strada sa. Ce spune despre bărbatul cu care a fost cuplată recent? Fanii s-au gândit că sunt împreună după ce au fost văzuți la o emisiune. Despre cine este vorba și ce spune Vica Blochina despre el?

Vica Blochina a fost de-a lungul timpului atrasă de bărbați de peste tot. Aceasta nu și-a închis granițele când a venit vorba despre iubire și nu a spus niciodată ,nu’ la o nouă relație care ar fi putut să o facă fericită.

Cu toate astea, fanii nu au mai văzut-o de o bună perioadă în preajma unui mascul. Se pare că acum ar fi existat niște apropieri suspecte între fosta iubită a lui Victor Pițurcă și Bănel Nicoliță. Blondina a venit să elucideze misterul după ce în lumea mondenă ar fi ajuns aceste speculații.

Cea din urmă a susținut însă că nu e loc de mai mult decât o prietenie între cei doi. Fosta dansatoare a declarat că ei s-au împrietenit mai mult în cadrul unei emisiuni. Cei care au făcut parte din aceeași echipă atunci au rămas prieteni buni.

„Ne știam mai de mult, dar ne-am împrietenit așa foarte mult la Splash, ne-am împrietenit cu toată gașca, nu numai cu el, știi. Și cu Maria Constantin, cumva toată ediția asta a noastră, toți care am sărit atunci, am rămas prieteni foarte buni, într-un vibe foarte mișto.

Ne vedem tot timpul, avem grup pe WhatsApp și ne scriem tot felul de chestii, unde ieșim, ce facem, deci ne vedem cam tot timpul. Cine nu-l știe pe Bănel Nicoliță, legenda României?! Este un băiat foarte mișto, e un om foarte bun. Știi care e faza?

Eu am rămas șocată, de fapt îți dai seama că nu aveam ocazia să ieșim prin oraș cu Bănel înainte să plecăm la «Splash», dacă ne vedeam așa Bună – Bună, dar la Splash, dacă tot am petrecut o săptămână împreună, am ieșit în oraș și am văzut cât de tare este iubit omul de lume”, a mărturisit ea despre prietenia cu sportivul, pentru cancan.ro.