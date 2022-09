Scandalul dintre Vica Blochina şi o vedetă de la noi de care mulţi au uitat. S-au făcut acuzaţii grave: „S-a folosit de mine”

Vica Blochina a intrat din nou în atenția presei, după ce s-a zvonit că ar avea o relație cu Bănel Nicoliță, fostul fotbalist al lui FCSB. Cei doi au s-au apropiat mai mult în timpul emisiunii „Splash! Vedete la apă”, iar relația lor de „prietenie”, a continuat. Însă Vica Blochina, cunoscută în showbiz ca „cea mai cunoscută amantă din România”, era în centrul atenției și în urmă cu un an, cu scandalul dintre ea și o altă cunoscută vedetă din România.

Cândva prietene la cataramă, scandalul dintre Vica Blochina și Oana Roman exploda în presă, în urmă cu un an. Atunci, multe dedesubturi au fost scoase la iveală, iar Vica Blochina îi aducea grave acuzații Oanei Roman, despre care spunea că „s-a folosit de ea” la nevoie, astfel că prietenia ar fi fost doar „pe interes” din partea Oanei Roman.

Vica Blochina șoca pe toată lumea, declarându-se dezamăgită de reacțiile avute de Oana Roman în anumite situații, fapt ce a dus la încheierea prieteniei strânse dintre ele.

„Nu mă interesează răutățile și ce spune lumea. M-am postat pe Instagram și de acolo pleacă totul. Acum plec în Thailanda o lună și vreau să fiu asistenta ta de la distanță. Merg cu mai mulți prieteni. Cred că sunt un om mișto, am mulți prieteni. Am închiriat o casă, un palat unde stă și Putin. Avem cinema, teren de tenis, spa, tot ce trebuie.

După ce a plecat Marius, cu toți banii, cu toate hainele și cu firma, Oana mi-a dat mesaj că îi pare rău, că suferă și atunci „fata bună” iar s-a activat și am dus-o de mânuță peste tot, am ajutat-o și cu bani. Ea de mine s-a folosit foarte mult. Când vrei să verifici un prieten, vezi cum e când nu mai are nevoie de tine, cum se poartă cu tine când nu mai are nevoie de ajutorul tău.

Nu suntem certate, pur și simplu nu vorbesc cu ea. Am trecut o dată cu vederea. Pentru mine nu mai există nicio cale de împăcare, niciodată, în viața asta. Am trecut o dată cu vederea”, povestea Vica Blochina motivul rupturii dintre cele două foste bune prietene.