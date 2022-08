Vica Blochina, extrem de emoţionată la ziua ei. Ce a făcut-o să plângă pe vedetă: „Cel mai mare cadou”

Vica Blochina și-a sărbătorit ziua de naștere, iar la petrecerea organizată a avut parte de cele mai frumoase surprize. Vedeta a împlinit vârsta de 47 de ani și a mărturisit că, deși petrecerea a fost așa cum și-a dorit, lacrimile nu au ocolit-o nici în această zi specială. Au fost însă lacrimi de fericire, evident. Iată ce a anume a făcut-o să plângă.

Vica Blochina, „cea mai cunoscută amantă din România”, a aniversat în stil mare împlinirea vârstei de 47 de ani. La petrecerea dată în cinstea sa, vedeta a avut grijă, ca de fiecare dată, să aibă un dress code inedit, și anume, costumul de baie. Ea însăși l-a purtat, etalând formele atent lucrate prin multe ore de sport și disciplină alimentară.

Vica Blochina a mărturisit că a fost extrem de emoționată, cu ocazia zilei sale de naștere, iar motivele au fost de ordin sufletesc. Mai exact, blondina s-a bucurat de prezența tuturor invitaților săi și a lăcrimat la versurile cântate de artista Maria Constantin.

„A fost frumos cu costume de baie. Așa am vrut, să facem anul acesta Mister and Misses Bikini. Am crezut că o să abordeze mai mulți băieți tema, dar nu a fost cazul. Toată lumea a venit îmbrăcată în costume de baie, dar credeam că o să văd mai mulți băieți în slip și papion. (râde) Așa mi-a venit în cap, mereu fac petreceri de genul acesta. (…).

Cel mai mare cadou pentru mine a fost faptul că a venit toată lumea (n.r. la petrecere). Nu am reușit încă să deschid cadourile. Mie îmi plac florile foarte mult.

Mi-a cântat Maria Constantin. Mi-au dat lacrimile, nu îmi venea să cred, chiar am plâns. La un moment dat, a cântat o melodie despre copii. Acestea sunt cele mai frumoase cadouri, când ești înconjurat de lume frumoasă”, a mărturisit Vica Blochina, în exclusivitate pentru Ego.ro.