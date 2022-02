Vica Blochina a rupt tăcerea, după ce s-a spus că ar fi avut o idilă cu Reghe. Totul s-a aflat acum

Vica Blochina clarifică lucrurile și mărturisește ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Laurențiu Reghecampf. Fanii au suspectat că s-ar fi iubit în trecut cu celebrul antrenor. Gurile rele spuneau că celebra amantă din showbiz-ul românesc ar fi pus ochii pe el în timp ce era cu Anamaria Prodan. Care este adevărul și cum s-au cunoscut cei doi? Fanii blondinei au rămas surprinși de detaliile oferite de vedetă. „Și cu Reghe s-a scris.”

Vica Blochina a declarat în repetate rânduri faptul că îi plac bărbații cu bani, iar în cadrul unui interviu recent a mărturisit că a avut la braț masculi care i-au făcut poftele tot timpul.

De asemenea, celebra blondă a subliniat că de-a lungul timpului s-a iubit și cu câțiva care au avut funcții înalte. Celebra amantă din showbiz-ul românesc a recunoscut că a avut povești de iubire cu doi miniștri, dar nu a dorit să le dezvăluie identitatea.

„Eu am cunoscut crème de la crème. Eu de aia nu am plecat din România, pentru că mi-a plăcut această barosăneală. Mie îmi place să cunosc lumea bună. Au fost doi miniștri, dar nu pot să spun numele. (…) Toată viața mi-au plăcut oamenii cu bani, dar să știi că dintre toți prietenii mei, eu sunt cea mai săracă.

Mie îmi plac oamenii de la care am ce să învăț. Nu am avut niciodată o relație cu un bărbat sărac, niciodată. Nu pot. Niciodată nu am cerut nimănui nimic.”, a spus fosta amantă a lui Victor Pițurcă în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.