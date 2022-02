Vica Blochina a recunoscut: s-a iubit cu 2 miniștri: „Toata viața mi-au plăcut oamenii cu bani”

Vica Blochina a venit în România ca dansatoare, unde a cunoscut mai mulți bărbați potenți financiar. Ea a fost cuplată vreme de 16 ani cu Victor Pițurcă, fiind amanta lui. Despre relațiile sale amoroase, blondina a mărturisit că în afară de celebrul antrenor ea s-a mai iubit și cu alți bărbați cu bani.

Vica Blochina a mărturisit că s-a iubit și cu politicieni și că, de altel, preferă să se învârtă în „lumea bună” și să învețe de la cei mai bogați decât ea.

În primul rând tu, ca bărbat, trebuie sa asiguri viitorul, pentru că tu ești stâlpul. Dacă ai reușit sa faci lucrul acesta, înseamnă ca eu am ce învăța de la tine. Să bag eu mana în buzunar și să își cumpar ceva”, a spus blonda la emisiunea Fita cu Adita de pe Youtube.

Niciodată nu am cerut nimanui nimic. Știi ce înseamna sărac? Dacă un bărbat pana la 30 de ani nu a realizat nimic in viața lui, el nu o să realizeze niciodată.

Toata viața mi-au placut oamenii cu bani, dar să știi ca dintre toți prietenii mei, eu sunt cea mai saracă. Mie îmi plac oamenii de la care am ce să învăț. Nu am avut niciodată o relație cu un barbat sărac, niciodată. Nu pot.

„Eu am cunoscut creme de la creme. Eu de aia nu am plecat din Romania, pentru ca mi-a placut această barosaneala. Mie îmi place să cunosc lumea bună. Au fost doi miniștri (n.r. despre relațiile din trecut), dar nu pot să spun numele.

Amintim că Vica Blochina a lucrat ca balerină la barul Melody din București. Acolo, ea l-a cunoscut și pe Victor Pițurcă, cu care a fost împreună vreme de 16 ani și căruia i-a dăruit un fiu, pe nume Edan.

În același interviu, Vica Blochina a povestit că fiul ei nu își mai dorește să locuiască cu ea, ci s-a mutat acasă la tatăl său, Victor Pițurcă. Fosta balerină a povestit despre decizia fiului ei, dar și despre gândurile pe care le-a avut când el nu a mai vrut să se întoarcă la ea.

„Ca orice mamă care își iubește copilul. Îl iubesc foarte mult pe Edan. În momentul de față, după 14 ani, este mai mult cu tatăl lui. Asta a fost încă o chestie de depresie pe care am avut-o eu la un moment dat.

Plângeam foarte mult și nu înțelegeam de ce nu vrea să vină și de ce nu vrea să mă asculte. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Edan are o relație frumoasă cu toată familia.

Dacă el nu vrea să plece… (…) Cred că ține cu Steaua. Ce zice tata, asta e la el. Nu știu dacă pot să zic că am o liniște din punctul ăsta de vedere. Când pleacă copilul, te gândești ce am făcut greșit, poate am eșuat ca mamă, poate nu eram bună, poate eram prea dură.

Să nu uit un lucru… Când tatăl nu recunoștea copilul, eu mi-am dorit și plângeam în fiecare zi, îmi doream ca el să își petreacă timpul împreună”, a declarat Vica Blochina.