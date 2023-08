Vica Blochina, dezvăluiri sincere despre bărbaţii din viaţa ei. I-a dorit mereu pe cei cu bani: „Nici să mă pup nu pot”

Vica Blochina a devenit cunoscută după relația de lungă durată pe care a avut-o cu Victor Pițurcă, dar acesta nu e singurul bărbat cu care ea s-a iubit. De altfel, ea a avut o mulțime de admiratori de-a lungul timpului, dar a avut grijă să îi aleagă doar pe cei potenți financiar, după cum chiar ea a mărturisit. Dezvăluiri incendiare ale blondinei.

Vica Blochina nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind cunoscută de o țară întreagă. Originară din Lituania, aceasta s-a mutat în România în urmă cu foarte mulți ani, atunci când a început să fie dansatoare fostul bar Melody, din centrul Bucureștiului. De altfel, aici l-a și cunoscut pe Victor Piţurcă, cu care a avut o relație extraconjugală foarte mulți ani.

De altfel, ea a fost una dintre senzațiile barului Melody, un local celebru căruia îi treceau pragul mulți dintre reprezentații sexului masculin cu statut ai acelor vremuri. Înaltă, blondă, cu forme amețitoare, aceasta a atras atenția multor nume importante din lumea mondenă, politică sau sport.

Recent, fosta concurentă de la Survivor nu s-a ferit să dezvăluire faptul că a primit cadouri scump, vacanțe extravagante de la domnii potenți cu care s-a iubit și a fost tratată foarte bine.

Citește și: Vica Blochina, surprinsă „aşa cum a lăsat-o Mama Natură”, în camera de hotel. Imaginile cu vedeta fac furori

Fosta dansatoare a admis, de asemenea, că i-au plăcut mereu bărbații cu bani, fiindcă asta arată, în opinia ei, că sunt deștepți, că au făcut ceva cu viața lor. Mai mult decât atât, standardul său de viață este unul ridicat și nu și-ar dori să aibă relații cu cei care nu au posibilități financiare.

”Eu niciodată n-am înțeles cum poți să stai cu un singur bărbat toată viața. Pentru mine e foarte greu să înțeleg lucrurile astea. Datorită deciziilor pe care le-am luat, fiind mai mică, am stat cu un bărbat însurat, cumva nu am conceptul ăsta de familie tradițională, să stai cu unul toată viața și să-l accepți cu bune și cu rele.

Datorită faptului că nu sunt măritată și am avut o familie normală, am avut și parteneri mai tineri, chiar mult mai tineri, am avut și relații cu bărbați mulți mai în vârstă. De multe ori, discuțiile mele cu prietenii mei sunt cu relații (..)

Majoritatea relațiilor mele pe care le-am avut au fost cu bărbați capabili. Nu pentru că am avut nevoie de banii lor, eu n-am avut nevoie de banii lor. Mi-au plăcut bărbații mai maturi și cu posibilitate pentru că aveam ce învăța de la ei.

În secunda în care un bărbat a venit la mine și a zis „N-am bani astăzi, n-a venit salariul”, pentru mine s-a terminat tot, despre s** nici nu mai vorbesc, nici nu pot să mă pup. Păi ce se învățat de la tine? Eu sunt materialistă, recunosc. N-am plătit niciodată la masă la dacă sunt cu un bărbat, niciodată.”, a dezvăluit blondina, în cadrul podcastului său ”Femeia deasupra”.