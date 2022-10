Vica Blochina, decolteu ameţitor la un eveniment. Toţi ochii au fost aţintiţi asupra frumoasei foste dansatoare. Foto

„Toate diamantele” lumii mondene de la noi din țară au făcut spectacol la un eveniment organizat de doi artiști celebri din România. Printre vedetele care au fost invitate s-a numărat și Vica Blochina. Superba blondă a atras toate privirile celor din jur, purtând o rochie scurtă, mulată, cu un decolteu amețitor.

A fost petrecere mare în lume mondenă de la noi din țară. Luis Gabriel, cântărețul în vârstă de 23 de ani care a atins pragul de 130 de milioane de vizualizări pe YouTube cu piesa „Toate diamantele”, s-a căsătorit cu iubita sa, Haziran, și ea cântăreață. A fost un eveniment de tip „doi în unu”, cei doi botezându-și și fiul – Joseph Luis Tiago.

Petrecerea a fost organizată la un local din Snagov. Printre cei care au fost alături cuplului în acele momente emoționante se numără Vica Blochina, Maria Constantin, Adriana Simionescu (fiica lui Adrian Minune), Ioana Anuța și Ameri Nasrin.

Vica Blochina a fost o apariție sectaculoasă. La petrecere, fosta dansatoare a ales să poarte o rochie bleu cu un imprimeu auriu, scurtă, mulată și cu un decolteu amețitor. Din imaginile postate pe o platformă de social media, se vede că s-a distrat de minune alături de o altă blondă celebră din showbiz-ul românesc, Maria Constantin. Cântăreața a strălucit, la propriu, într-o rochie aurie, cu bretele, foarte scurtă și care îi punea în evidență bustul generos.

În ceea ce privește viața sa sentimentală, Vica Blochina decis să păstreze discreția și să nu mai vorbească public despre acest capitol. Cu toate astea, în vara ce tocmai s-a încheiat, în spațiul public au apărut speculații legate de o apropiere „suspectă” de Bănel Nicoliță după apariția celor doi la o emisiune TV. Blonda a pus imediat capăt zvonurilor.

„Ne știam mai de mult, dar ne-am împrietenit așa foarte mult la Splash, ne-am împrietenit cu toată gașca, nu numai cu el, știi. Și cu Maria Constantin, cumva toată ediția asta a noastră, toți care am sărit atunci, am rămas prieteni foarte buni, într-un vibe foarte mișto.

Ne vedem tot timpul, avem grup pe WhatsApp și ne scriem tot felul de chestii, unde ieșim, ce facem, deci ne vedem cam tot timpul. Cine nu-l știe pe Bănel Nicoliță, legenda României?! Este un băiat foarte mișto, e un om foarte bun. Știi care e faza?

Eu am rămas șocată, de fapt îți dai seama că nu aveam ocazia să ieșim prin oraș cu Bănel înainte să plecăm la «Splash», dacă ne vedeam așa Bună – Bună, dar la Splash, dacă tot am petrecut o săptămână împreună, am ieșit în oraș și am văzut cât de tare este iubit omul de lume”, a mărturisit ea despre prietenia cu sportivul, pentru Cancan.