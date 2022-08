Bănel Nicoliță, interviu emoționant. „Îmi vine să plâng”. Fostul internațional regretă că s-a lăsat de fotbal la doar 31 de ani

Bănel Nicoliță a spus „adio” carierei de jucător profesionist la doar 31 de ani și regretă enorm că a luat această decizie. Fostul fotbalist al naționalei a acordat un interviu emoționant pentru ego.ro în care a vorbit despre cariera lui, dar și despre dramele care i-au „măcinat” viața.

Bănel Nicoliță a fost considerat una dintre speranțele fotbalului românesc. Așa a crezut și Gigi Becali care l-a adus în anul 2005 de la Poli Timișoara și a plătit pentru el o sumă consistentă. A jucat la Steaua șase ani, echipă cu care a ajuns în grupele Champions League și în semifinalele Cupei UEFA, iar apoi s-a transferat în Franța. Afacerea a costat 700.000 de euro.

După trei ani în Hexagon a urmat prăbușirea. S-a certat cu impresarul și din cauza încurcăturilor din contracte a pierdut oferte foarte bune. Așa se face că în anul 2018 a renunțat la cariera de fotbalist profesionist și a investit bani mulți la formația din localitatea natală, Făurei.

„Să îți spun cum sunt eu cu banii. M-am născut sărac, pentru mine sărăcia este egală cu zero. Dar, oamenii cu care am lucrat, am renunțat la fotbal, la cum eram eu, puteam să joc încă vreo 5-6 ani. Banii vin și pleacă.

În primul și în primul rând, cel mai important pentru mine este că am renunțat la familia mea dragă pentru Făurei și acei oameni nu au apreciat lucrul acesta și nici în ziua de azi nu și-au dat seama că eu am făcut un efort enorm ca să fiu antrenor, jucător, bucătar, tot. După 2-3 ani mi-am dat seama că am greșit”, a declarat fostul fotbalist într-un interviu exclusiv acordat ego.ro.