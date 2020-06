Vica Blochina, datorii colosale la întreținere. Cât a trebuit să plătească pentru apartamentul de 100 de metri pătrați

Vica Blochia nu mai trăiește pe picior mare așa cum a făcut-o întotdeauna? Cunoscuta fostă balerină are datorii uriașe la întreținere. Cum a ajuns fosta amantă a lui Victor Pițurcă într-o astfel de situație?

Vica Blochina se mândrește cu vestimentații de brand, haine de blană, o colecție impresionantă de pantofi și genți, de curând și-a început o afacere cu lenjerii de pat, dar cu toate astea este datornică vândută la întreținere. Din păcate, situația restanțelor fără număr este deja cunoscută în rândul Asociației de Proprietari de la blocul unde locuiește de o bună vreme, pentru că blondina se află pentru a patra oară pe lista neagră. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a fost acționată în instanță pentru neplata întreținerii, urmând să fie executată silit, fără cale de atac.

Fosta balerină stă cu fiul ei într-un apartament în valoarea de 350.000 de euro de 10 de metri pătrați din centrul Bucureștiului. Locuința i-a fost oferită cadou de Pițurcă în perioadă în care trăiau o frumoasă poveste de dragoste, dar anii au trecut…iar Vica a profitat de spațiu și l-a schimbat extrem de tare. Din păcate, uită prea des să treacă pragul Administrației pentru a plăti întreținerea. În anul 2015 chiar a fost la un pas să fie dată afară din apartament. Doamna administrator din blocul în care stă vedeta consideră că Vica este o femeie care nu și-a ales potrivit atitudinea și care este mereu pusă pe ceartă.

”Este singura persoană din bloc care are datorii atât de mari la întreţinere şi, în plus, e şi rău platnică. Doar dând-o în judecată am reuşit să recuperăm anumite datorii la întreţinere, credeţi-ne că ne-am săturat şi noi de aceste procese. În toamna lui 2017 a avut două popriri cu executare judecătorească pentru datorii în valoare de 17.000 de lei, iar aceşti bani i s-au luat din cont. Bineînţeles că de atunci a acumulat alte datorii şi a trebuit din nou prin Asociaţia de Locatari să deschidem un alt proces pentru a recupera pagubele. Din cauza ei au de suferit şi ceilalţi locatari”

Administrator – ianuarie 2910 – (Sursa: click.ro)