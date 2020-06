Ce viață ducea, de fapt, Vica Blochina când era dansatoare la Melody. Detalii nebănuite

După ce a fost cunoscută pentru relația cu fostul antrenor al Nașionalei, Victor Pițurcă, ajunsă acum la 44 de ani, Vica Blochina are o viață plină de evenimente interesante, dar și o carieră de balerină și dansatoare.

Ajunsă la frumoasa vârstă de 44 de ani Vica parcă întinerește și arată din ce în ce mai bine. După ce a fost o prezență permanentă la Atena 1, atât în emisiunile live, cât și în celebrul show ”Africa Express”, acum, în plină pandemie, vedeta și-aduce aminte de perioada când era balerină, dar și dansatoare în celebrul club bucureștean Melody.

„Pentru mine, dansul e o artă, fie că e pe scena Operei, fie că e street dance. Am dansat cu pasiune și mi-a plăcut ceea ce am făcut, iar etapa din viața mea pe scena clubului Melody din București a fost o perioadă frumoasă a tinereții mele. Am cunoscut multă lume, mulți artiști. Am avut experiențe, unele frumoase, altele triste, dar așa e viața”, a povestit Vica Blochina.

Vica și-aduce aminte cu drag de acele momente din viața ei, momente pe care și le-a asumat și nu le-a regretat niciodată, împletind statutul de balerină cu cel de dansatoare, coregrafă, având succes pe toate planurile.

„Baletul a fost și este pasiunea vieții mele. E o artă care cere sacrificii. La Melody am dansat, am făcut coregrafie și dansul, sub orice formă, e o artă. Am renunțat la Melody pentru că am plecat în Cipru, la studii. Am studiat la Cyprus College of Tourism, după care am revenit în România, unde mi-am definitivat studile la Universitatea Bioterra.", a mai povestit vedeta.