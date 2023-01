Vica Blochina, cel mai sincer răspuns la întrebarea: ‘De ce participi la Survivor România?’

Vica Blochina a oferit un răspuns sincer în cadrul unui interviu așteptat cu nerăbdare de fanii ei. Celebra fostă balerină a spus care este motivul pentru care participă la ,,Survivor”. Blondina a acceptat provocarea celebră din Dominicană, iar acum se pregătește de trăiri intense. „Mă stresez, pentru că mi-e frică de foarte multe lucruri”, a subliniat vedeta. De ce a semnat contractul?

Vica Blochina se numără printre cei 12 Faimoși de la ,,Survivor România” 2023. Mulți dintre fanii vedetei au rămas surprinși atunci când au auzit că vedeta a bătut palma cu Pro TV.

Blondina este cunoscută pentru stilul său de viață plin de lux și de poftele pe care și le face fără să se uite prea mult în urmă. Iată că acum fosta balerină a decis să accepte provocarea din Republica Dominicană și să lase confortul de acasă pentru o sumă care i-a făcut cu ochiul.

„Aş rămâne singură pe insulă cu Iftimoaie. Am mai fost, mă pot baza pe el. Cum am fost convinsă să merg la Survivor? Plec pe bani mulţi în vacanţă, fac şi detox. Este pentru prima oară în viața mea în care mă stresez, după ce am semnat, pentru că îmi e frică de foarte multe lucruri”, a spus Vica Blochina în emisiunea „La Măruță”.