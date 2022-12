Cine ar fi câştigătorul Survivor România 2023. Nici nu s-au anunţat bine concurenţii, e o adevărată nebunie

Survivor România 2023 și-a anunțat deja cei 12 Faimoși, iar câteva dintre vedete și-au exprimat foarte clar dorința de a câștiga competiția din Republica Dominicană. Trapperul Gheboasă a mărturisit cine ar putea câștiga acest sezon Survivor. Probabil că nu te așteptai la asta.

12 vedete au acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2023. Joi, 15 decembrie, Daniel Pavel a anunțat, LIVE, pe Voyo, cine sunt concurenții echipei roșii din acest sezon Survivor.

Vica Blochina, Maria Constantin, Carmen Grebenișan, Jorge, Gheboasa, DOC, Ionuț Iftimoaie, Ada Dumitru, Sebastian Dobrincu, Remus Boroiu, Ștefania Stănilă și Bianca Patrichi sunt cei 12 Faimoși care vor pleca în Republica Dominicană.

Concurenții cred în șansele lor de a câștiga marele trofeu. Mai mult de atât, Gheboasă este convins că Ionuț Iftimoaie sau DOC ar putea aduce acasă marele premiu în valoare de 100.000 de euro și trofeul Survivor 2023.

Pe de altă parte, coregrafa Bianca Patrichi și gimnasta Ștefania Stănilă sunt determinate să fie victorioase și vor să ajungă mai departe de finala ce va avea loc în vara anului viitor.

Ștefania Stănilă: Cred că o să mă descurc foarte bine și vreau să facem o figură frumoasă. Îmi doresc să câștig această competiție, am încredere în mine că o să ajung în finală.

Bianca Patrichi: Aveţi grijă, eu am venit aici să câştig. Sunt pregătită, am antrenament, tărie de caracter.

Citește și Cine sunt Faimoșii de la Survivor România 2023. Lista vedetelor care vor pleca în Republica Dominicană

Vica Blochina nu se teme de nicio provocare și e determinată să se bucure la maximum de experiența din Republica Dominicană, de unde are de gând să vină cu 12 kilograme mai suplă, spune ea.

„Am făcut toate lucrurile bune din viața mea în mod inconstient. Dupa ce am semnat, am văzut câteva episoade si am zis că nu mai vreau să merg. Mă duc să slăbesc 10 – 12 kile.

Aş rămâne singură pe insulă cu Iftimoaie. Am mai fost, mă pot baza pe el. Cum am fost convinsă să merg la Survivor? Plec pe bani mulţi în vacanţă, fac şi detox.”, a declarat focoasa vedetă în cadrul emisiunii La Măruță.