Vica Blochina a recunoscut. Câţi bani face lunar vedeta, suma e revoltătoare: „Am un standard de viaţă ridicat”

Prezentă în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Vica Blochina a recunoscut că nu a făcut întotdeauna cele mai bune alegeri în viață. I-au plăcut mereu bărbații cu bani, considerând că situația financiară demonstrează că aceștia nu au pierdut timpul în viață. A vorbit inclusiv despre sumele de bani pe care le câștigă ea: „Am un standard de viaţă ridicat”. FOTO

Vica Blochina nu mai are nevoie de nicio prezentare. Originară din Lituania, vedeta locuiește în România de peste două decenii. A activat ca balerină la fostul bar Melody, din centrul Bucureștiului. Pragul acestuia îl treceau nume importante din lumea mondenă, dar și din politică, cu care fosta amantă a lui Victor Pițurcă a avut numeroase legături.

În cea mai recentă intervenție pentru presa românească, Vica Blochina a recunoscut că s-a visat întotdeauna „Pretty Woman” de România, iar asta datorită faptului că avea mare succes când își făcea apariția pe diverse scene. Vedeta a precizat, fără lipsă de modestie, că bărbaților li se oprea respirația când o vedeau.

Când dansa și cânta, lumea se ridica în picioare. În momentul acela, Vica Blochina putea obține absolut orice își dorea, după cum a mărturisit chiar ea. A mărturisit, însă, că în ciuda faptului că s-a bucurat de mare succes, nu a făcut întotdeauna cele mai bune alegeri. Invitată în emisiunea lui Denise Rifai, fosta dansatoare a admis că i-au plăcut mereu bărbații cu bani, fiindcă „asta arată că sunt deștepți, că au făcut ceva cu viața lor”.

Moderatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” a întrebat-o pe vedetă, în platoul de filmare, ce prejudecăți au rănit-o cel mai tare, de-a lungul timpului. Vedeta Kanal D a adus aminte de scandalul de care Vica Blochina a avut parte la Survivor România, cu Bianca Patrichi.

Fosta dansatoare de la Melody a explicat că întotdeauna are de-a face cu „mulți oameni slabi, așa cum este și Bianca (Patrichi – n.r.)”, astfel încât prejucățile celor din jurul său nu ar răni-o nicicum. Vedeta este de părere că fosta concurentă de la Survivor România a aruncat cu noroi pentru a se acoperi pe ea.

„Eu nu am făcut streptease, dacă o făceam eram la Las Vegas, dar nu mă pricep. Sunt caraghioasă, aşa mă simt. Dar făceam mulţi bani din asta… Tot ce am făcut în viaţă am făcut prin munca, am muncit şi muncesc mult şi acum”, a declarat Vica Blochina, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.