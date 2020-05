Viața secretă a lui Tudor Chirilă. Cine este, de fapt, femeia care i-a dăruit doi copii

Tudor Chirilă este deja de ani buni o persoană publică, dar jumătatea sa nu vrea în ruptul capului să pună mâna pe un astfel de statut. Cine este cea care i-a dăruit juratului de la Vocea României doi copii?

Tudor Chirilă și-a găsit deja de ani buni muza. Acesta nu mai caută inspirație în alt loc decât în propria locuință. Acum, actorul ar putea să spună sus și tare că este un om și un bărbat împlinit pentru că iubește, este iubit și are doi copii sănătoși care sigur îi înseninzează fiecare dimineață. Cu toate că mulți ar fi putut paria că o să rămână pe veci burlac, mai ales după relație cu Raicu, solistul s-a așezat la casa lui. Mai mult decât atât, abia a făcut publică această veste minunată, pentru că a ales să își păstreze familia departe de lumina reflectoarelor.

Iulia Măzgan este soția lui Chirilă de mai bine de 5 ani, iar în anul 2016 aceasta i-a dăuit cel de-al doilea copil al cuplului. Despre cea care îl face fericit a avut numai cuvinte de laudă în cadrul unei postări de pe blog-ul său personal susținând că ”este o femeie iubitoare, este o frumuseţe şi, cel mai important, este mamă. O mamă creativă, veselă şi fericită”. Iulia lucrează în marketing și PR și își desfășoară activitatea la un post de radio, așa că se pare că împarte și aceeași pasiune cu tatăl copiilor săi – muzica.

„Tudor este un om foarte complex cu care am trăit foarte multe şi aş avea o mulţime de spus… Este un om extrem de deştept şi extrem de creativ. Un om foarte talentat, cu care nu te plictiseşti niciodată, de la care am învăţat mult şi care m-a motivat. Cand intalnesti o mare iubire, traiesti intens fiecare clipa in parte. Nu gandesti rational, nu-ti faci calcule. O mare iubire e insotita intotdeauna de o poveste de dragoste aparte si tocmai de aceea e si greu s-o uiti sau s-o inlocuiesti, atunci cand se termina. Din pacate, asta-i soarta marilor iubiri: au finaluri triste. Happy-enduri sigure au doar filmele de la Hollywood”

Andreea Raicu