Viața lui Simon Cowell, cel mai dur jurat din concursurile de talente

Simon Phillip Cowell s-a născut pe data de 7 octombrie 1959, iar astăzi împlinește frumoasa vârstă de 61 de ani. El este cunoscut pentru implicare în industria de televiziune și în muzică, dar și pentru faptul că a promovat single-uri, albume pentru artiști diferiți. Biografia celui mai dur jurat, chiar de ziua acestuia.

Simon Cowell – cel mai dur jurat din concursurile de talente

Ca membru al juriului, Simon Cowell este cunoscut pentru criticile sale dure și adesea controversate la adresa concurenților și a abilităților lor.

Este un producător de televiziune, personalitate de televiziune și antreprenor englez. În Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, acesta este cunoscut pentru rolul pe care îl deține acesta ca juriu în emisiunile de talent:

Pop Idol: 2001-2003

The X Factor UK:2004-2010, 2014 – prezent

The X Factor US (2011–2013

Britain’s Got Talent : 2007 – prezent

American Idol: 2002-2010

America’s Got Talent : 2016 – prezent

Simon Cowell este principalul, fondatorul și directorul executiv al companiei britanice de divertisment Syco.

Viața lui Simon Cowell – parcursul în carieră

Conform biografiei relatate de site-ul www.britannica.com, Simon Cowell, a părăsit școala la vârsta de 16 ani. A fost angajat la EMI Music Publishing. În 1979, i s-a acordat șansa să descopere interpreți care să cânte melodii recent publicate.

În 1985, el și un partener au format Fanfare Records, care s-a bucurat de ceva succes înainte de a încheia în 1989. Mai târziu în acel an BMG Records l-a angajat pe Simon Cowell ca artist și consultant în repertoriu. Succesul actelor pe care le-a semnat pentru BMG l-a consacrat ca o influență din ce în ce mai puternică în muzica populară.

Viața lui Simon Cowell – ca jurat

După ce a asistat la popularitatea serialului de televiziune britanic Popstars, din anul 2000, un reality show construit în jurul unor acte muzicale concurente, Simon Cowell și producătorul de muzică și televiziune britanic Simon Fuller au dezvoltat formatul emisiunii cu un pas mai departe, permițând spectatorilor să aleagă câștigătorii în rundele finale a unui nou spectacol, Pop Idol din anul 2001 și până în anul 2003.

Compania Fox Broadcasting a importat spectacolul, alături de Cowell ca jurat, în Statele Unite, unde a avut premiera în 2002 sub numele de American Idol. A devenit cea mai bine cotată emisiune de televiziune americană. Popularitatea sa s-a datorat, parțial, reducerii acerbe a concurenților și, ocazional, a colegilor săi din juriu.

Viața lui Simon Cowell

În 2006 The X Factor fondată în anul 2004, care reprezintă un concurs de talente condus de Simon Cowell și coprodus de compania sa, Syco Productions, a câștigat premiul pentru cel mai bun program de divertisment de la British Academy of Film and Television Arts.

În același an a devenit producător executiv a trei noi spectacole americane:

American Inventor : 2006-2008, o competiție care promitea un contract de producție de milioane de dolari pentru câștigător;

America’s Got Talent : 2006 până în prezent – un spectacol deschis tuturor tipurilor de animatori la care a fost juriu din 2016;

Celebrity Duets : 2006, o competiție de cântat pe termen scurt între perechi de cântăreți profesioniști și vedete.

Simon Cowell a vândut și formatul Duets către ITV din Marea Britanie. În 2007 a fost producător executiv al Grease Is the Word, un reality show pentru a găsi următoarele stele pentru renașterea britanică a musicalului Grease. În acel an a inaugurat și Britain’s Got Talent, pe care a fost jurat. În mai 2010, Cowell a părăsit American Idol pentru a lucra la o versiune americană a The X Factor, din anul 2011, până în anul 2013. După anularea acelui spectacol, el a revenit la găzduirea versiunii britanice.