Viața de baron pe care Dumitru Buzatu o duce în închisoare. Cu ce activități relaxante și educative își ocupă timpul: ”Va veni înapoi mai puternic”

Au apărut informații noi privind ”viața grea” pe care baronul PSD, Dumitru Buzatu o duce la închisoare. Potrivit lui Corneliu Bichinet, fostul vicepreședinte al Consiliului Judetean Vaslui,colegul său are o viață extrem de linistită și, totodată, ocupată, în închisoare, după ce a fost reținut în timp ce primea mită.

În urmă cu trei săptămâni, imaginile surprinse de o cameră de supraveghere au devenit virale, înfățișând momentul în care mașina lui Dumitru Buzatu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost oprită și percheziționată de anchetatori.

Aceștia au deschis portbagajul mașinii, unde au găsit o geantă plină cu 1,25 milioane de lei în numerar. Această sumă mare a ridicat imediat întrebări cu privire la originea banilor și la legalitatea lor.

Vasile Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, a fost prins în flagrant vineri seară de către procurorii anticorupție ai DNA. Acesta a fost arestat în timp ce primea suma de 1,25 milioane de lei mită, bani care ar fi fost marcați de DNA, în schimbul favorizării unei firme pentru obținerea unui contract.

Infracțiunea ar fi fost comisă la un restaurant, unde președintele CJ Vaslui luase masa în compania unui om de afaceri care denunțase cazul. Banii marcați de DNA au fost descoperiți ulterior în portbagajul mașinii lui Dumitru Buzatu.

Fostul senator de Vaslui, Corneliu Bichinet, a organizat de curând o conferință, care a avut ca scop informarea cetățenilor cu privire la viața pe care o duce colegul său Dumitru Buzatu în închisoare. Vă reamintim că fostul baron de PSD, reținut în arest preventiv pentru 30 de zile, a fost prins în timp ce primea o mită uriașă de la un cunoscut, care de altfel l-a și denunțat.

Astfel, prietenul și fostul coleg de lucru al lui Dumitru Buzatu a oferit o perspectivă neașteptată asupra vieții acestuia în spatele gratiilor. Fostul colaborator a mărturisit că, deși s-a despărțit de Buzatu în 2016, l-a lăsat altfel decât persoana pe care o vedem astăzi.

A dezvăluit că unii consideră că Dumitru Buzatu se află într-o „stare de odihnă”, iar alții spun că aceasta este o „bine meritată” perioadă de meditație. Acesta a mai povestit că fostul baron PSD are medicamente, însă el își hrănește sufletul citind multe cărți.

„Am lucrat foarte multi ani cu omul acesta, am plecat din 2016, dar am lasat un Dumitru Buzatu altfel decat cel pe care il vedem astazi. Unii spun ca Dumitru Buzatu este intr-o stare de odihna, unii spun binemeritata, mediteaza, unii spun la nemurirea sufletului, citeste foarte mult, are carti si medicamente”, a declarat Bichinet, citat de Viata noua.