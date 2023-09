Cine este Dumitru Buzatu şi ce avere are. Preşedintele CJ Vaslui, reţinut de procurorii DNA

Cine este Dumitru Buzatu şi ce avere are politicianul versat care a ajuns acum pe mâna procurorilor DNA! Președintele Consiliului Județean Vaslui a fost prins în flagrant în timp ce lua șpagă 1,2 milioane de lei! A mai avut probleme cu legea și în 2015, însă a scăpat basma curată. Este și vicepreședinte PSD, iar colegii vor să-l excludă acum din partid!

Cine este Dumitru Buzatu şi ce avere are

Dumitru Buzatu este unul dintre cei mai influenți politicieni din Vaslui. Chiar dacă conduce cel mai sărac județ din România, despre care spune că nu el l-a sărăcit, Dumitru Buzatu este unul dintre cei mai bogați politicieni. Și asta reiese doar din cele scrise de el în declarația de avere!

Dumitru Buzatu este un adevărat baron local. Din 1992 până în 2000, Buzatu a fost deputat de Vaslui pe listele PDSR, iar între anii 2000 și 2004 a ocupat aceeași funcție din partea PSD. Ulterior, din 2004 până în 2012, politicianul social-democrat a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, iar din 2012 până astăzi este șef al Consiliului Județean. Citește și Un primar din Tulcea, prins în flagrant în timp ce lua mită suma de 10.000 de lei de la un constructor

Și-a băgat în politică toată familia

Cariera aceasta în slujba cetățeanului i-a atras ca un magnet și pe ceilalți membri ai familiei lui Buzatu. Gabriela Crețu, soția lui Dumitru Buzatu, a fost deopotrivă parlamentar de Vaslui, dar și europarlamentar, din partea PSD, iar fiul său, Tudor Buzatu, nu s-a lăsat nici el mai prejos. Fiul lui Dumitru Buzatu este, de la începutul anului 2022, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului!

Preşedintele CJ Vaslui este un om cu avere. Dumitru Buzatu deține 9 terenuri în Vaslui și Suceava, dintre care 4 sunt obținute prin vânzare-cumpărare, iar 5 prin „alte mijloace”. Patru dintre terenuri sunt agricole și însumează peste 100 de hectare, alte două sunt forestiere, două sunt intravilane, iar un altul este încadrat într-o categorie nespecificată.

Prins în flagrant

Politicianul mai are 5 imobile, construite în comuna Zapodeni, cele mai mari având 520 de metri pătraţi, 386 de metri pătraţi şi 196 de metri pătraţi, iar celelalte fiind sub 100 de metri pătraţi. Mai are în proprietate două automobile, o șalupă și o rulotă. În ceea ce privește conturile, baronul PSD de Vaslui are trei conturi în bănci care totalizează circa 100.000 de lei și un credit scadent în 2026, în valoare de 205.202 lei. În plus, i-a donat fiului său în anul 2022 un imobil, un teren intravilan și un teren agricol. Dumitru Buzatu a avut venituri substanțiale în anul 2022. A strâns din calitatea de preşedinte de CJ, din pensia şi indemnizaţia de la Parlament pentru limită de vârstă peste 330.000 de lei, conform declaraţiei sale de avere. Citește și Director CNAIR, săltat de procurorii DNA. Ce acuzații i se aduc lui Florea Dascălu. Bărbatul a fost arestat preventiv

Cu toate veniturile acestea la care românii de rând nici nu visează vreodată, Dumitru Buzatu a fost prins, vineri seara, în flagrant de DNA. Surse apropiate anchetei au explicat pentru Digi24 că președintele Consiliului Județean Vaslui a ajuns în custodia ofițerilor și procurorilor anticorupție după ce a fost prins primind peste 1,2 milioane de lei. A mai avut probleme cu procurorii DNA și în 2015, când a scăpat însă basma curată.

Colegii social-democrați vor să scape de Buzatu

Dumitru Buzatu este și vicepreședinte PSD, iar vestea reținerii sale nu a picat bine deloc social-democraților, mai ales că se apropie un an plin de campanii electorale. Drept urmare, liderul PSD, Marcel Ciolacu, convoacă de urgență Biroul Politic Național și propune excluderea lui Dumitru Buzatu.