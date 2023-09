Dezastru în familia lui Dumitru Buzatu. Fiul şi-a dat demisia din funcția de secretar de stat, soţia a fost suspendată din PSD

Este dezastru în familia lui Dumitru Buzatu, președintele Consiliului județean Vaslui care a fost reținut după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea mită 1,2 milioane de lei! După ce fiecare membru al familiei Buzatu își asigurase funcții importante în stat, plătite foarte bine, s-a ales praful de tot, acum.

Este șoc și groază în rândul social-democraților care au aflat că un coleg de partid a luat șpagă! Toată lumea îl condamnă acum pe Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, prins în flagrant în timp ce ar fi luat șpagă 1,2 milioane de lei.

Social-democrații au decis în ședința de la sediul partidului să-l excludă pe Dumitru Buzatu din PSD! Mai mult decât atât, și familia fostului vicepreședinte al PSD are acum de suferit. Toți membrii familiei Buzatu își găsise locuri călduțe în aparatul de stat. Citește și Cine este Dumitru Buzatu şi ce avere are. Preşedintele CJ Vaslui, reţinut de procurorii DNA

Ei bine, social-democrații au tăiat în carne vie sâmbătă dimineață la întrunirea de urgență a Biroului Politic Național. Pe lângă excluderea din partid a lui Dumitru Buzatu, s-a mai decis suspendarea din funcție a Gabrielei Crețu, fosta soție a lui Dumitru Buzatu, care ocupă funcția de senator PSD. Mai mult decât atât, fiul celor doi, Tudor Buzatu, și-a dat demisia din funcția de secretar de Stat! Fosta soție a lui Dumitru Buzatu își apără colegul de partid și spune că i s-a înscenat totul. În plus, nu înțelege de ce a fost ea suspendată din partid.

”Reacția noastră, cel puțin la organizația Vaslui suntem toți în ședință, e clară. Credem că președintelui nostru i s-a înscenat cazul, dar chiar dacă ar fi adevărat nu înțeleg de ce am eu o responsabilitate în acest moment. Sunt membră a Partidului Social Democrat. Suntem despărțiți de mai bine de 20 de ani și divorțați legal din 2015.

Am aceeași relație pe care o au toți colegii, o relație colegială. Lucrăm împreună. De ce să fiu eu suspendată din partidul la care am construit timp de 33 de ani, în care am condus campanii, în care am câștigat eu personal cinci dintre ele? Mi se pare nedrept”, a spus Gabriela Crețu, sâmbătă, la Antena 3 CNN. Citește și România ireală: primarul PSD a cerut șpagă pentru drumul către scutul antirachetă