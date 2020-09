Viața agitată a Zoiei, singura fiică a soților Ceaușescu. Cum îi dicta Elena pe cine să iubească VIDEO

Zoia, singura fiică a dictatorului Nicolae Ceaușescu și a Elenei, s-a născut de „Mărțisor“, în anul 1949, și a murit în 2006, după ce a suferit de o boală grea la plămâni. De la ce vine numele său și cum îi dicta tovarășa mamă pe cine ar trebui să iubească, aflați în rândurile de mai jos.

Jurnalistul Șerban Orescu notează în cartea sa, intitulată „Ceaușismul. România între anii 1965 și 1989“, că numele singurei fiice a cuplului de dictatori vine de la eroina Zoia Kosmodemianskaia, dar, ulterior, a fost schimbat în Zoe.

În ceea ce privește studiile, fata „Marelui Cârmaci“ a făcut Liceul nr. 24 (actualul Jean Monnet, n.r.), și Facultatea de Matematică, pe care a absolvit-o în anul 1971. Pentru că a terminat liceul cu o medie mare, Zoe nu a mai dat examenul de admitere la facultate.

Istoricii consemnează că aceasta și-ar fi dorit, de fapt, să studieze regie de teatru sau film, însă tovarășa mamă s-a opus cu vehemență.

Cea mai cunoscută și discutată aventură a unicei fiice a cuplului Ceaușescu a fost cea cu Petre Roman, viitorul premier al României. Cu toate că devenise o evidență relația lor amoroasă, bărbatul a negat în repetate rânduri legătura dintre el și fiica președintelui, spunând că ar fi cunoscut-o în iulie 1971, la câteva luni după ce a obținut o bursă în Franța.

Astfel, colonelul de Securitate, Dumitru Burlan, autor al cărții „După 14 ani – Sosia lui Ceaușescu se destăinuie“, relata despre „plimbarea romantică, nevinovată“ dintre Zoe și Petre Roman, care se țineau de mână în parcul Herăstrău.

Pentru a verifica dacă zvonurile despre fiica ei sunt adevărate, Elena Ceaușescu i-a cerut lui Burlan să o ducă în parc, spionându-i, practic, pe cei doi.

De asemenea, colonelul de Securitate a rememorat scena celebră în care Zoe s-a făcut, pur și simplu, dispărută de acasă, după o ceartă zdravănă cu mama ei, care se împotrivise relației dintre ea și Dan Vincze, un medic ginecolog din Cluj.

„Zoe își abandonase mașina la Gara de Nord și, pur și simplu, dispăruse. Era Mercedesul alb pe care i-l făcuse cadou șahul Iranului, care era foarte bun prieten cu tatăl ei, cu Nicolae Ceaușescu, cu care se vizita și de două ori pe an. Am avut ordin să o căutăm peste tot pe domnișoara Zoe. Am găsit-o la Sighetu Marmației, la o familie de prieteni. S-a dus să se plângă la acei prieteni că părinții săi nu erau de acord cu prietenia cu doctorul Vincze. Au venit acolo și Bobu, și Nicușor.

Eu i-am zis lui Nicușor să-i spună că este acolo și tovarășul Mitică. Așa îmi ziceau mie. Și domnișoara Zoe le-a zis că să plece toți și să rămână doar tovarășul Mitică cu mașina. Era prin martie și urma să fie ziua dumneaei de naștere. Am stat la Casa de oaspeți și pe urmă am venit cu dumneaei cu avionul și ne-a așteptat la aeroport generalul Pleșiță, care atunci era adjunctul ministrului“, a povestit Dumitru Burlan, potrivit historia.ro.