Vești triste pentru mama Deliei Matache după ce a fost iar la medic: „Cu cât te cauți mai mult, cu atât ești mai bolnav”

Mama Deliei s-a confruntat cu mai multe probleme de să sănătate în ultima perioadă. Recent, ea a mai făcut un control, ocazie cu care a spus că se simte mai bine. În urmă cu ceva timp, mama Deliei a suferit o intervenție chirurgicală la mână. În urma operației a rămas cu o sensibilitate atunci când vremea se schimbă radical.

Mama Deliei Matache a trecut cu bine despre infectarea cu coronavirus, însă a trecut și prin momente dificile care i-au afectat sănătatea. În urmă cu ceva timp, Gina Matache a suferit o intervenție chirurgicală la mână, în urma căreia a rămas cu o sensibilitate atunci când vremea se schimbă radical, deoarece nervul nu este complet refăcut. Artista a spus însă că este pe drumul cel bun, după ultimul control efectuat.

Ce-i drept, cu cât te cauți mai mult, cu atât ești mai bolnav. Tot ce am avut prescris de medici, am controlat. Mă mai doare mâna la frig, la cald, la efort, dar le ignorăm. Am rămas și cu o sensibilitate, nervul nu este refăcut de tot. Trebuie să mai faci și o revizie”, a declarat mama Deliei Matache, la un post de televiziune.

Anul trecut, în luna noiembrie, Gina Matache a mai trecut printr-o intervenție chirugicală, întrucât avea probleme cu tiroida.

„M-am operat de glandă, de tiroidă. Trebuia să mă operez, am fost pe mână bună. Nu se mai putea amâna intervenția. Mă simt foarte bine acum.

Am avut noroc de oameni foarte buni. Nici măcar în operație nu am simțit durere. Nu am voie multe, să vedem câte voi putea să respect, că nu prea stau bine la capitolul ăsta. Mâine probabil o să primesc ceva indicații. Sunt foarte mulțumită, am avut o teamă la început, dar când am văzut cum stau lucrurile m-am relaxat total”, a povestit, la momentul respectiv, Gina Matache.