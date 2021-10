Bărbatul pe care Delia Matache l-a iubit enorm în mare secret: “El mă ignora”

De aproape 10 ani, Delia Matache este căsătorită și fericită alături de afaceristul Răzvan Munteanu, formând unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Cu toate acestea, jurata de la iUmor are un trecut amoros tumultos. Pe cine a iubit blondina în secret, acum mulți ani.

Delia nu mai are nevoie de niciun fel de descriere. Cu o carieră impresionantă de 20 de ani în lumea muzicii și o voce inconfundabilă, jurata de la iUmor este considerată una dintre cele mai bune artiste ale României din toate timpurile.

Solista este căsătorită de 9 ani cu omul de afaceri Răzvan Munteanu, despre care a spus în nenumărate rânduri că este sufletul ei pereche, omul care o completează perfect. Însă, drumul până la soțul ei a fost unul anevoios, întrucât Delia a avut parte de câteva relații eșuate care au făcut-o femeia puternică de astăzi.

Pe lângă relațiile cunoscute cu Matteo și Edi Iordănescu, faimoasa cântăreață a fost îndrăgostită în secret de un tânăr pe care destinul a făcut să-l revadă după mulți ani pe scena de la X Factor, acolo unde blodina este membră a juriului din anul 2012.

Prima iubire a Deliei Matache a fost artistul Ovidiu Anton. Soția lui Răzvan Munteanu a mărturisit că în adolescență dezvoltase o pasiune pentru el, în ciuda faptului că cei doi nu au avut niciodată o relație. Cu toate că Delia era îndrăgostită până peste cap de colegul ei, Ovidiu Anton ar fi ignorat-o la vremea respectivă.

Atunci când nu jurizează la iUmor sau X Factor România și nu pleacă în una dintre vacanțele ei exotice, Delia se ocupă de cea mai mare pasiune a sa și prima ei adevărată iubire, muzica.

În septembrie, Delia a făcut spectacol pe scena de la Untold, acolo unde a performat alături de DJ-ul de origine japoneză Steve Aoki, cântând melodia Bella Ciao, coloana sonoră a serialului ei preferat La Casa del Papel.

„A fost fabulos să fiu iar pe scenă, în fața unui public atât de numeros! Ca de obicei, la UNTOLD, experiența este una extraordinară, este multă energie frumoasă, care vine din partea oamenilor, m-am bucurat de fiecare clipă!

În plus, în afară de concertul meu propriu-zis, am avut și un moment special în cadrul show-ului lui Steve Aoki, unde am cântat ”Bella Ciao”. It was crazyyyy! iar pe YouTube, video-ul de la momentul cu Aoki are deja 2 milioane de vizualizări.”, a declarat Delia pentru click.ro.