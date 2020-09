Veşti triste despre Gică Popescu! Ce se întâmplă cu starea sa de sănătate, după ce a ieşit pozitiv cu coronavirus

Gică Popescu a fost testat pozitiv cu noul coronavirus în urmă cu o săptămână, iar situaţia sa este dificilă. Starea de sănătate a fostului internaţional român s-a deteriorat în ultimele zile. Ba mai mult, i-a fost declanşată o pneumonie puternică, aşa cum a explicat „Baciul”.

Gică Popescu spune că şi-a luat toate măsurile pentru a se proteja de infectarea cu noul coronavirus

„Avusesem niște dureri de cap și doar într-o zi câteva frisoane. Am zis să merg să fac testul. Mă testasem de multe ori până atunci. De data asta am ieșit pozitiv, dar în acel moment eram OK, nu mai aveam simptome. M-am dus și la Matei Balș pentru investigații suplimentare. Ce a urmat? Virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie și nu mi-a fost bine. Cu tuse … După cum vezi, mai tușesc și acum, când vorbesc cu voi. Din păcate, tomografia computerizată, CT-ul adică, pe care am făcut-o în weekend la nivelul plămânilor nu a arătat foarte bine, iar doctorii mi-au spus că e nevoie să mai rămân spitalizat”, a povestit Gică Popescu pentru GSP.ro.

Preşedintele celor de la Viitorul a ţinut să precizeze că are parte de cele mai bune condiţii în spital, iar medicii îşi fac datoria perfect. Popescu a mai precizat că a luat Redemsivir pentru a fi tratat de coronavirus, dar nu a avut nevoie de internare la ATI: „Nu s-a pus problema să fiu ventilat mecanic fiindcă nici un moment n-am avut o saturație de oxigen mai mică de 97-98%, deci am fost OK din acest punct de vedere. În schimb, medicamente am luat, e vorba despre Remdesivir”

Fostul căpitan al echipei naţionale spune că a fost surprins să afle că este pozitiv cu noul coronavirus. Asta pentru că şi-a luat toate măsurile pentru a preveni infectarea. „Am luat eu care eram atât de atent, pe unde umblu, să port mereu mască, să mă dezinfectez la fiecare 5 minute. Umblam cu sticla de dezinfectant după mine în buzunar, dar uite că s-a întâmplat. Habar nu am de unde aș fi putut să-l iau”, a mai spus Popescu.