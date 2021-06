Vești proaste pentru Zanni la Survivor 2021. Informația i-a șocat pe toți

Zanni este unul dintre concurenții care se află de la început în competiția Survivor. A dat dovadă de multă rezistență și este unul dintre cei mai controversați Faimoși.

El a avut și câteva conflicte care l-au adus în atenția publicului, dar și scăpări care au fost la un pas să îi aducă eliminarea.

Dacă până acum puțin timp el era cotat ca fiind cel mai bun concurent de la Survivor, iată că recent procentajul lui este în cădere. Clasamentul celor mai eficienți concurenți s-a schimbat, iar Zanni este unul dintre cei care au căzut pe locurile din urmă.

Maria Chițu are un procentaj de eficacitate de 61,5%, pe care a reușit să și-l mențină și în această săptămână, ea fiind pe primul loc din clasament.

Ștefan Ciuculescu este pe locul doi în topul general și pe primul loc în echipa Faimoșilor, în timp ce Zanni a coborât pe locul 6.

Elena Marin și-a revenit după accidentare și a urcat o poziție în clasamentul general.

Adelina Damian a fost eliminată de la Survivor duminică seara. Fiind cea mai nouă concurentă, ea a primit cele mai puține voturi din partea publicului.

Războinica a declarat că este fericită pentru șansa de a participa la Survivor și a încercat să se bucure de fieare clipă petrecută în Republica Dominicană.

„Se simte bine, sunt ok. De când am aterizat în Republica Dominicană sunt pe plus cu tot, cu tot ce s-a întâmplat aici. Prima lecție, cea mai importantă, carpe diem.

Cred că asta ne învață consiliile astea de eliminare, să trăim fiecare clipă pentru că nu știm cât mai stăm pe aici. Asta am încercat în fiecare zi de când am venit la Survivor, să mă bucur de tot ce înseamnă competiție, trasee, până la licuricii din junglă și cerul înstelat care m-a fermecat.

Foarte multe lecții am învățat aici la Survivor. Este o lecție pentru toate fetele de aici și toate femeile de acasă, pentru că am lăsat tot confortul de prințese și am venit aici să luptăm cot la cot cu băieții. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot, le mulțumesc tuturor din producție care fac posibil acest show, le mulțumesc Faimoșilor și colegilor mei.

A fost cu adevărat o experiență pe care mi-am dorit-o enorm de mult. Singurele care știu motivul adevărat sau personal pentru care eu mi-am dorit să fiu la Survivor sunt doar Maria și Elena și așa vreau să rămână. Sunt foarte fericită și vă aștept pe toți acasă”, a spus ea înainte să părăsească Survivor România.