Vești proaste pentru Suvivor România 2021. Emisiunea a primit o lovitură dură

Vești proaste pentru fanii Survivor România 2021. Ce se întâmplă cu cea mai grea competiție televizată de la noi? Emisiunea a primit o lovitură dură și neașteptată chiar într-o etapă foarte importantă.

Fanii Survivor nu înțeleg ce s-a întâmplat și cum celebra competiție sportivă a pierdut locul 1 în audiențe. Românii au ales Las Fierbinți pe intervalul unde serialul românesc și show-ul sportiv s-au regăsit. Pro TV a fost pe prima poziție pe toate segmentele de public.

Cu toate astea, Survivor a recuperat pe parcurs pentru că este mai lung, dar totuși nu de ajuns. Show-ul prezentat de Daniel Pavel nu a fost ales de mulți dintre români aseară. Pe locul al treilea a fost serialul nou „Adela”.

Pe locul al doilea a fost și „Pe bune?!”, în intervalul său, dar și noul sezon din „Profu'”, de pe Pro TV. Mai exact: Las Fierbinți a reușit să strângă în fața televizoarelor peste 2 milioane de telespectatori, Survivor 1.9 milioane, iar sezonl 2 din „Profu'” a debutat cu 990.000 de români.

„Național. Pe propriul interval de trei ore și jumătate, Kanal D s-a clasat pe prima poziția cu show-ul Survivor. Ediția de aseară s-a apropiat de 1,9 milioane de telespectatori, în medie. Pro TV se clasat pe locul doi, dar la mare distanță – 1.372.000 de privitori. Antena 1 completa podiumul cu 985.000 de urmăritori. Urban. Survivor și-a menținut postura de lider și la orașe.

Show-ul prezentat de Daniel Pavel era urmărit joi seară de 846.000 de români. Producțiile de pe Pro TV au atras 684.000 de privitori în fața televizoarelor, iar pe Antena 1 erau 439.000 de urmăritori. Comercial. Luptă strânsă pe segmentul tinerilor. Pro TV a reușit să învingă Survivor și Kanal D. Pe postul din Pache Protopopescu au fost 323.000 de privitori, iar pe Kanal D 316.000″, arată paginademedia.ro.

Echipa Faimoșilor este formată din Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemes, Culiță Sterp, Zannidache, Elena Marin, Jador, Majda, Simona Hapciuc și Georgiana Lupu.

Echipa Războinicilor: Marilena Cuciurean, Roxana Georgiana Ghiță, Maria Hîngu, Melina Dumitru, Andreea Moșneagu, Alin Sălăjean, Albert Oprea, Sorin Pușcașu, Lucian Barbu, Mariano Starlin Belen Medina și Musty Camara.

