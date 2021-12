Vești proaste pentru români, de Crăciun. Poliția Română va fi fără milă

România finalului de an 2021 este sub incertitudini. Mai sunt câteva zile până la Crăciun și Revelion, iar autoritățile nu au vorbit până acum despre restricții și despre ridicarea acestora, mai ales în noaptea dintre ani. La ora la care scriem acest material, toate petrecerile private sunt încă interzise. În acest context șefii din Poliția Română anunță controale la sânge în această perioadă, riscul fiind unul mare, mai ales pentru potențialii „petrecăreți”.

Având în vedere că deja am întrat oficial în perioada Sărbătorilor de iarnă, mulți români se pregătesc de ptrecerile de Crăciun și de Revelion. Dar, cum restricțiile sunt încă în vigoare, a devenit riscant să plănuiești și să și susții o astfel de petrecere privată. Amenzile sunt extrem de mari, iar Poliția Română a anunțat deja controale peste tot în țară.

Ceea ce este și mai îngrăditor este că aceiași reprezentanți ai Poliției Române vânează genul acesta de petreceri inclusiv pe rețelele de socializare. Nu puține au fost cazurile în care petrecăreții au fost identificați și, ulterior, amendați de Poliția Română, după ce aceștia au postat fie poze, fie clipuri video de la diferitele petreceri.

„Avem politisti care monitorizează toate rețelele de socializare, unde de cele mai multe ori se propaga aceste invitatii către petreceri.

În momentul în care am cules un minim de date ne organizam si descindem chiar in timpul desfășurarii petrecerii”, a anunțat șeful Poliției Capitalei, Bogdan Berechet, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.