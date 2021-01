Vești proaste pentru Raed Arafat după incendiul de la Matei Balș. Românii sunt furioși

O serie de asociații și organizații non-guvernamentale au pus semnătura pe o scrisoare deschisă care este adresată autorităților prin care solicită transparență în ancheta de la Institutul Matei Balș.

„Românii nu mai vor să audă scuze şi aruncarea culpei de la o autoritate la alta. Dar mai presus de asta, vă rugăm să aveţi decenţa de a nu mai trata şi tragedia de la Balş precum cazurile Giuleşti, Apuseni, Siutghiol, #colectiv – sub nicio formă nu vom accepta ca morţii să fie găsiţi vinovaţi pentru ceea ce s-a întâmplat. La fel cum este inacceptabil ca nicio instituţie publică având atribuţii de monitorizare şi control şi nicio persoană aflată în funcţie publică şi cu atribuţii manageriale să nu îşi asume responsabilitatea pentru această tragedie”, au spus semnatarii scrisorii. „La doar câteva luni de la tragedia de la Piatra Neamţ, un nou incendiu face victime într-un spital din România. În ciuda repetării acestor dezastre în instituţiile din sistemul public de sănătate, de la Maternitatea Giuleşti şi până la Institutul Matei Balş, reacţia autorităţilor este transpartinic aceeaşi. Societatea civilă vă solicită transparenţă în anchetarea acestei tragedii şi în luarea măsurilor care se impun de urgenţă pentru a preveni repetarea ei”, se mai indcă în scrisoarea deschisă, adresată Guvernului, dar şi instituţiilor din subordine, organelor de anchetă, Colegiului Medicilor şi liderilor politici din coaliţia de guvernare, dar şi din opoziţie.

Organizaţiile semnatare mai susțin că este evident că modul în care s-a acţionat până acum nu funcţionează.

„Activitatea autorităţilor de până acum NU a fost de natură să aducă rezultatele necesare ca pacienţii, familiile lor şi cetăţenii români în general să se simtă în siguranţă şi să beneficieze de un act medical corespunzător în cadrul instituţiilor finanţate din bani publici.

Românii nu mai vor să audă scuze şi aruncarea culpei de la o autoritate la alta. Dar mai presus de asta, vă rugăm să aveţi decenţa de a nu mai trata şi tragedia de la Balş precum cazurile Giuleşti, Apuseni, Siutghiol, #colectiv – sub nicio formă nu vom accepta ca morţii să fie găsiţi vinovaţi pentru ceea ce s-a întâmplat. La fel cum este inacceptabil ca nicio instituţie publică având atribuţii de monitorizare şi control şi nicio persoană aflată în funcţie publică şi cu atribuţii manageriale să nu îşi asume responsabilitatea pentru această tragedie", afirmă semnatarii scrisorii deschise.

Cine sunt semnatarii scrisorii

Ei mai semnalează că limbajul şi tonul folosit în comunicarea publică trebuie să fie în acord cu atribuţiile şi responsabilitatea asociate funcţiei publice a celui care vorbește.

„Vă solicităm, aşadar, să sancţionaţi cu fermitate adresări de tipul ”Revolta e în capul dumneavoastră!” a dlui secretar de stat Raed Arafat, care nu se află la prima abatere de acest fel şi căruia îi solicităm scuze publice pentru modul în care înţelege să trateze solicitări legitime de informaţii din partea reprezentanţilor presei şi a cetăţenilor”, se mai menţionează în document.

Smnatarii acestei scrisorii le cer „tuturor politicienilor care nu au atribuţii directe în această tragedie să respecte suferinţa victimelor şi ale familiilor şi să se abţină de la declaraţii, discursuri, postări sau alte iniţiative cu scop electoral în legătură cu acest eveniment tragic”.

„Totodată, considerăm absolut necesar ca autorităţile să dea dovadă de empatie şi decenţă în legătură cu victimele, familiile acestora şi ceilalţi pacienţi internaţi în Institutul Matei Balş din Bucureşti şi în spitalele din toată ţara. Considerăm intolerabil modul în care rudele au fost puse în situaţia de a căuta singuri informaţii despre pacienţii internaţi, când instituţia publică avea toate datele necesare pentru a anunţa aparţinătorii, aşa cum ar fi fost firesc. Mai mult, vă solicităm să găsiţi urgent soluţii pentru a garanta un management competent, fără numiri politice, prin concurs şi cu limitarea interimatului şi a numărului de mandate posibile, precum şi o cheltuire eficientă a banilor publici în toate instituţiile din sistemul de sănătate”, mai scrie în document.

De menționat este că organizaţiile semnatare ale scrisorii sunt Iniţiativa România (membru al coaliţiei Contract România), Geeks For Democracy, #REZISTENŢA, Asociația Voci pentru Democrație și Justiție Vedem Just (membru al coaliţiei Contract România), Forum Apulum, Reset (membru al coaliţiei Contract România), Asociaţia civică VOLUNTARI IN EUROPA (membru al coaliţiei Contract România), Comunitatea Diaspora.ro, Braşovul Civic (membru al coaliţiei Contract România), Reactiv Braşov (membru al coaliţiei Contract România), #activAG Piteşti (membru al coaliţiei Contract România), Asociaţia Aradul Civic (membru al coaliţiei Contract România), Corupţia ucide, Asociaţia Platforma România 100, Oradea Civică 2017 (membru al coaliţiei Contract România), Valea Jiului Society (membru al coaliţiei Contract România), Vă vedem din Sibiu, Dăruieşte Viaţă.