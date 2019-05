Vești proaste pentru Radu Mazăre: anunțul despre extrădare făcut de consulul onorific din Madagascar

Radu Mazăre a fost arestat, miercuri, în Madagascar și va sta în custodia polițiștilor timp de șase zile. Între timp, de la București se fac demersuri pentru a se obține extrădarea lui.

Ministrul interimar al Justiției spunea că demersurile privind extrădarea lui Radu Mazăre vor începe curând, după ce toate formalitățile vor fi făcute. Aducerea în țară a fostului primar poate fi rezolvată ușor, dacă se dorește acest lucru.

Consulul onorific al Madagascarului în Românie, Serge Rameau, susține că autoritățile de la București trebuie doar să urmeze pașii legali potrivit Europa Liberă.

Consulul onorific al Madagascarului în România, Sege Rameau, susține că șeful statului din țara sa se declară un luptător împotriva corupției. Cooperarea dintre cele două țări în cazul lui Mazăre nu ar trebui să fie, așadar, greoaie.

„Dacă Radu Mazăre este arestat în Madagascar, ar putea fi o chestiune gestionată de Poliție. Am întrebat Ministerul de Externe, Ministerul Justiției și presa din țara mea, dar nu am primit o confirmare până acum. Trebuie să vă spun că în Madagascar am avut alegeri prezidențiale, iar noul președinte, Andry Rajoelina este foarte ferm în eradicarea corupției în țară”.

Serge Rameau, consulul onorific din Madagascar