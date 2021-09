Vești proaste pentru locuitorii din București. Ce probleme vor fi cu căldura în această iarnă

Sezonul rece se apropie cu pași rapizi, iar bucureștenii sunt îngrijorați de faptul că facturile la energie electrică, gaze și apă se vor scumpi. Ce a declarat primarul Capitalei Nicușor Dan.

Lunile de iarnă se anunță a fi extrem de geroase, motiv pentru care românii au început deja să economisească bani pentru a plăti facturile care vor crește alarmant, spun autoritățile naționale.

În ceea ce privește îmbunătățirile sistemului de termoficare, Nicușor Dan a declarat că rezultatele se vor vedea abia din iarna anului 2022 – 2023. Bucureștenii vor întâmpina același disconfort, iar apartamentele multor blocuri din Capitală vor fi răcoroase, din nefericire.

Cu toate acestea, edilul Capitalei susține că problemele vor fi mai mici decât cele pe care românii le-au avut în anii trecuți.

Nu am avut nici forţa, nici proiectele, nici banii pentru a face mult mai multe lucrări. Asta este situaţia. Şi de aceea o să fie doar puţin mai bine. Iarna cealaltă o să fie mult mai bine.”, a declarat Nicuşor Dan, într-o emisiune TV.

„Tot ce am făcut eu anul acesta se va vedea, din păcate, începând cu iarna următoare. Ce pot să spun este că iarna asta o să fie puţin mai bine decât anul trecut, ceea ce înseamnă că mulţi bucureşteni o să aibă acelaşi disconfort. Din păcate, nu se poate face mai mult.

Nicușor Dan susține că anul acesta oficialii au acordat o atenție specială reviziilor centralelor și a resurselor de gaze naturale, specialiștii fiind extrem de implicați în a le oferi cetățenilor Capitalei confortul meritat.

Românii sunt extrem de îngrijorați în privința facturilor la căldură care s-au dublat, prețurile explodând în ultimele săptămâni. Potrivit spuselor lui Iulian Iancu, preşedinte al Comitetului Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei, problema gazelor naturale este una la nivel european. Românii care stau la garsonieră vor plăti căldură cât pentru un apartament cu 2 camere.

„Puţin mai bine vine din faptul că, pe de o parte, nu am avut campanie electorală anul acesta şi am fost responsabili şi am făcut acele revizii care trebuiau să fie făcute. În vara anului trecut multe revizii nu s-au făcut tocmai pentru că a fost campanie electorală”, a declarat Nicuşor Dan.