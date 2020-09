Vești proaste pentru FCSB. Anamaria Prodan a făcut anunțul: ”Să vedem ce se întâmplă”

Pentru a putea disputa meciul cu Slovan Liberec, FCSB a luat doi jucători de la Hermannstadt. Clubul din urmă a trimis doi jucători la echipa lui Gigi Becali, iar Ousmane Viera a fost și el aproape să ajungă în lot pentru partida de joi seara, din turul 3 preliminar al Europa League. Din nefericire, totul a fost în zadar, FCSB a pierdut cu 0-2 în fața celor de la Slovan Liberec.

Anunțul făcut de Anmaria Prodan desprec jucătorii împrumutați lui Gigi Becali

Ousmane Viera, fundaș în vârstă de 33 de ani, nu a putut fi trecut în timp record pe Lista UEFA, pentru că este din afara UE. Viera s-a născut în Coasta de Fildeș: „Viera n-a avut cum să joace. Trebuia să aibă pașaport european, trebuia făcut foarte repede. Era mai dificil.

Jucătorii sunt împrumutați până în iarnă, dar să vedem ce se întâmplă. În momentele astea nu te uiți la bani, important este ca echipa să treacă acest hop. Orice om adevărat de fotbal cred că își dorește ca FCSB să se califice„, spunea Anamaria Prodan, înainte de meciul FCSB-Slovan Liberec.

15 jucători ai FCSB, infectați cu coronavirus

FCSB a fost forțată să facă multe modificări la nivelul lotului pentru partida cu Slovan Liberec, din turul trei preliminar al Europa League, din cauza celor 15 cazuri de coronavirus confirmate în rândul fotbaliștilor.

Conducerea clubului s-a mișcat rapid și a reușit să legitimeze trei fotbaliști noi, David Caiado și Goran Karanovic, de la Hermannstadt, și Gabi Enache, care a semnat din postura de jucător liber de contract.

Mihai Stoica, îndurerat de înfrângerea cu Liberec

Acum, staff-ul FCSB este îndurerat de înfgângerea de joi seară în fața celor de la Liberec. Mihai Stoica a rămas profund impresionat de dârzenia cu care a ajucat echipa, chiar dacă rezultatul nu a fost cel dorit.

”Ne gândeam vreodată că aveam asemenea luptători în echipă? Voiam să vorbesc azi cu Șut și nu puteam, îmi venea să plâng! Am 55 de ani și am trecut prin atâtea. Am avut succese și am avut și dezamăgiri, doar dacă ne gândim la Middlesbrough e suficient. Acestui copil îi era interzis să joace, nu intrase în antrenament cu echipa. Am vorbit azi cu acest copil și … Zicea că e un vis îndeplinit…

Care este câștigul din cele întâmplate FCSB

Ce poți să le spui copiilor acestora? Că a venit un arbitru care pur și simplu nu a vrut să mergem mai departe? Poate câștigul e mult mai mare pentru că am descoperit ce avem în curte. Bănuiam și speram, dar nu știam!

Nu mai are rost să vorbim despre ce s-a întâmplat. Asta știu Gigi și Vali Argăseală. Veneau jucători ca să joace, nu voiau, plecau… A fost ceva… A fost ceva care nu poate decât să ne întărească. Sunt fericit! Sunt fericit pentru că nu sper că vom ajunge mai buni decât am fost, ci știu asta”, a declarat Mihai Stoica.