Elena Merișoreanu, surprinsă la spital. Cum a apărut marea artistă la fereastră FOTO

Elena Merișoreanu se află încă internat în spital, fiind infectat cu covid-19. Îndrăgita artistă se află sub îngrijirea medicilor.

Deși a declarat că se simte mai bine, interpreta a dezvăluit că încă ține masca de oxigen pe gură și pe nas. Starea ei s-a ameliorat și speră ca medicii să o lase acasă curând.

Recent, ea a fost surprinsă la fereastra spitalului unde este internată, iar imaginile sunt de-a dreptul dezolante.

Elena Merișoreanu a ajuns la spital în urmă cu câteva zile, fiind infectată cu covid-19. Deși este vaccinată cu schema completă, interpreta a luat varianta Delta, destul de periculoasă și pentru cei imunizați.

Cântăreața de muzică populară a sunat la Ambulanță după câteva zile în care nu s-a simțit deloc bine.

Din fericire, nu a fost nevoie ca ea să fie internată la ATI, însă medicii continuă să o țină sub observație la Institutul Matei Balș din București.

Elena Merișoreanu a fost surprinsă la fereastra salonului în care este internată, dovadă că poate sta în picioare și că starea ei s-a îmbunătățit.

”Am fost răcită acum o săptămână rău de tot. Mă ustura în gât și mi-au spus medicii că așa începe acest Covid-19. Nu a avut nimeni din familie, dar poți să știi la evenimente, câtă lume e, cine e bolnav? Mai respectă cineva, ceva, în ziua de azi? Nu știu de unde am luat, am fost la evenimente. Fac doar perfuzii, altceva nimic. Starea mea e foarte bună, dacă ar fi să plec, aș pleca mâine. Sunt internată de vineri seara.

Sunt vaccinată cu ambele doze, ultima am făcut-o la sfârșitul lui aprilie – 1 mai. Cine a făcut dozele, face o stare ușoară. Eu nu am făcut febră deloc, am dat-o și pe aerul conditionat…Nu mă gândeam să iau. Medicul de familie m-a tratat pentru răceala până când nu am mai avut miros sau gust. Atunci mi-a făcut test, am ieșit pozitivă și a chemat salvarea. Copiii și nepoții nu au nimic, ei nu stau cu noi. Și-au făcut toți testele”, a mărturisit Elena Merișoreanu pentru emisiunea lui Cătălin Măruță.