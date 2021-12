Vești proaste pentru fanii Andreei Raicu. Vedeta a făcut anunțul care îi va întrista pe unii

Andreea Raicu este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Aceasta s-a retras din televiziune în 2014, dar a rămas în atenția publicului cu ajutorul unor proiecte inedite. Ea se bucură de foarte mulți fani, însă a făcut un anunț care o să îi întristeze.

Andreea Raicu și-a început cariera ca și model, apoi s-a îndreptat către televiziune. Aceasta a devenit prima asistentă de televiziune din România și a lucrat cu Florin Călinescu pentru „Ora 7, Bună dimineața”. Vedeta s-a bucurat de numeroase proiecte de-a lungul timpului.

Bruneta s-a ocupat de Big Brother și Megastar, însă, în 2014, ea a luat o decizie radicală. Andreea Raicu a renunțat la televiziune pentru că nu se mai regăsea în acest domeniu. Între timp, vedeta a început să se ocupe de diverse proiecte. Ea și-a deschis un magazin de haine și o revistă online.

Mulți speră că Andreea Raicu o să se întoarcă pe micile ecrane, ținând cont că aceasta s-a bucurat de mult succes în momentele în care a lucrat în televiziune. Totuși, vedeta nu se gândește să revină prea curând în domeniul care a consacrat-o, așa că fanii săi o să se întristeze.

Pandemia a venit cu foarte multe schimbări pentru Andreea Raicu. Mulți români care se ocupă cu diferite afaceri au fost nevoiți să găsească alte moduri pentru ca acestea să funcționeze cât se poate de bine. Același lucru este valabil și pentru vedeta care se bucură de un mare succes.

Mai exact, Andreea Raicu a mărturisit că a muncit mult mai mult în pandemie. Aceasta și-a dorit ca afacerea ei să crească, așa că a depus un efort imens în acest sens. De asemenea, ea și-a lansat și o nouă carte. Bruneta a explicat în cât timp a terminat volumul.

„Acum cu pandemia nu am avut mai mult timp, din contră, pentru că având un business de care a trebuit să mă ocup, a trebuit să găsim alte moduri decât cele pe care noi le planificasem să putem să susținem business-ul și să creștem și să ne meargă bine.

Drept pentru care am muncit mai mult decât am muncit înainte de pandemie. Mi-a luat un an de zile să termin cartea.”, a mai zis ea.