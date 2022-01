Vești importante pentru românii care nu au primit pensiile în decembrie 2021

Românii care nu și-au primit pensia în luna decembrie, pentru că poștașii nu i-au găsit acasă, sunt îndrumați să meargă la Poștă pentru a își ridica drepturile. Pensionarii trebuie să ajungă la oficiul poștar de care aparțin pe data de 18.01.2022 pentru a ridicat întreaga suma aferentă lunii decembrie.

“Așa cum am promis, am depus toate eforturile pentru a distribui banii pensionarilor într-un timp cât mai scurt, indiferent de situația specială pe care o întâmpinăm la fiecare început de an.

Vreau să le mulțumesc tuturor angajaților Poștei Române care au lucrat la capacitate maximă și au demonstrat, încă o dată, că sunt aproape de această categorie de clienți.

Totodată, țin să le mulțumesc partenerilor noștri din sistemul bancar care ne susțin în fiecare lună cu obținerea de numerar, dar și Casei Naționale de Pensii Publice și Trezoreriei Municipiului București, care ne-au livrat toate sumele în timp util”, a declarat Valentin Ștefan, Directorul General al Poștei Române.