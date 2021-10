Cum a învățat Emma Răducanu limba română, de fapt. De ce adoră sportiva oamenii din România

Cum a învățat Emma Răducanu limba română, de fapt. Jucătoarea britanică a cucerit fanii români ai tenisului cu încercarea de a vorbi destul de mult în limba maternă a tatălui său, originar din România. Aflată la Transylvania Open ce are loc la Cluj-Napoca, Emma Răducanu s-a calificat în optimile de finală unde o va întâlni pe Ana Bogdan. După victoria din primul tur, sportiva de 18 ani a dezvăluit, într-o conferință de presă, cum a reușit să „prindă” limba română, chiar dacă o „condimentează” cu un puternic accent britanic.

Nu am învățat niciodată română, doar am reținut cuvinte atunci când bunica îmi vorbea. Îmi spunea multe povești, așa am învățat cuvintele. Când eram mică, de fiecare dată când veneam în România stăteam vreo două săptămâni și progresam. Dar cu cât stau mai mult aici, cu atât învăț mai bine. Nu mai sunt așa timidă când vorbesc. Nu vorbesc prea des româna. Acasă nu o vorbesc. Nu cred că am vorbit română în ultimele 18 luni, în afară de câteva apeluri telefonice cu bunica mea”, a declarat Emma Răducanu la o conferință de presă, conform gsp.ro.

De ce adoră sportiva oamenii din România

Emma Răducanu a mărturisit, inclusiv la flash-interviul ce a urmat partidei din primul tur, ca se simte în România ca acasă. Ea a adăugat că are o importanță enormă pentru ea faptul că joaca în țara natală a tatălui ei. În plus, în conferința de presă menționată, campioana de la US Open a explicat și de ce îi plac oamenii din România.

În România îmi plac oamenii, sarmalele și ciorba și umorul oamenilor. Sunt foarte prietenoși oameni. Glumesc foarte mult. Când termin cu turneul voi merge la București, dar aș vrea să vizitez și Clujul. Arată foarte bine din ce am văzut până acum. Obșinuiam să vin de două ori pe an ca să îmi vizitez bunica. Vreau s-o văd când se termină turneul pentru că nu am mai văzut-o de doi ani și jumătate”, a mai spus Emma Răducanu, potrivit aceleiași surse.

Adolescenta britanică o va întâlni în turul 2 pe românca Ana Bogdan, partidă ce va avea loc joi. Până atunci, Emma s-a bucurat de prima ei victorie obținută într-un turneu WTA regular, nepunând la socoteală Grand Slamurile. Și, aproape simbolic, aceasta a venit chiar într-un turneu desfășurat în țara natală a tatălui său.