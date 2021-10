Simona Halep a vorbit despre relația cu Emma Răducanu. „Nu suntem încă atât de apropiate”

Simona Halep a vorbit despre relația cu Emma Răducanu. Dubla câștigătoare de Grand Slam participă în această săptămână la Transylvania Open de la Cluj-Napoca. La fel, și noua vedetă a tenisului mondial, învingătoare la US Open, Emma Răducanu (18 ani), jucătoarea engleză cu tată român. Simona Halep (30 de ani) a vorbit despre adolescenta britanică în cadrul unei conferințe de presă.

Simona Halep și Emma Răducanu sunt starurile de la Transylvania Open, turneul organizat la Cluj-Napoca. Cele două s-ar putea întâlni în primul lor meci direct în semifinalele competiției. Până atunci, Simona joacă, miercuri, în primul tur, cu Gabriela Ruse. La rândul ei, Emma Răducanu va debuta astăzi contra slovenei Polona Hercog. Într-o conferință de presă, Simona Halep a dezvăluit opinia sa despre adolescenta britanică cu „rădăcini” în România. Halep este convinsă că Răducanu poate deveni una dintre cele mai bune jucătoare din lume.

Dacă a obţinut deja un titlu de Grand Slam, cred că este în stare să obţină totul, are acum experienţa de a câştiga cele mai mari turnee în tenis. Cu uşurinţă poate ajunge în Top 10, cred că o va face curând, mai repede decât se gândeşte toată lumea, pentru că este aproape de asta. Are un viitor strălucit şi, cu siguranţă, va fi una dintre cele mai bune jucătoare din lume”, a declarat Simona Halep, citată de eurosport.ro .

Simona Halep a mai spus că Emma Răducanu va avea nevoie de continuitate pentru a se impune în elita tenisului mondial.

Halep a recunoscut că a vorbit puțin cu Emma Răducanu și că relația lor nu este, încă, atât de apropiată. Dar s-a declarat măgulită de faptul că Emma o consideră unul dintre idolii săi.

Nu am vorbit cu ea despre tenis şi lucruri din astea, doar am felicitat-o, nu suntem atât de apropiate, încă, probabil. E o onoare să aud asta (n.r. – că a fost un idol pentru Emma), acum, că e câştigătoare de Grand Slam, e şi ea un idol pentru alţi copii. E o senzaţie plăcută să aud asta şi sper că am inspirat-o”, a mai adăugat Simona Halep.