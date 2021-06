Vești crunte pentru fiul lui Kamara. Medicii i-au dat cea mai proastă veste

Fanii celebrului cântăreț se roagă de ani buni și pentru fiul său și speră să se facă bine. Din păcate, suferințele continuă pentru Kamara și micuțul său. Care este vestea cruntă pe care i-au dat-o medicii jumătății trupei Alb și Negru?

Ce veste cruntă a primit Kamara? Fanii sunt îngrijorați pentru fiul artistului

Șirul suferinței din familia lui Kamara e departe de a se sfârși. Fosta soție și artistul fac tot ce le stă în puteri pentru a putea susține costurile medicale ridicate în urma operațiilor și tratamentelor de care are nevoie băiețelul: „Până acum au fost tratamente în multe țări: Germania, Turcia, acum în Spania pentru că am făcut și anul trecut o operație de miotenofasciotomie. Când simți că nu mai poți, consider că e ok să spui, că e vorba și de cel implicat, Leon.”.

Cântărețul a delcarat că băiețelul său are nevoie de o nouă intervenție. Medicii l-au avertizat că dacă aceasta nu va avea loc, băiatul lui va suferi schimbări ireversibile la corp. Kamara și-a deschis sufletul încă o dată și a venit cu detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a copilului:

„La fiecare puseu de creștere mușchii îi rămân mici și oasele se fac mai lungi. Există riscul să i se strâmbe oasele. Această intervenție pe anul ăsta venea în luna mai, cel târziu, dar din cauza pandemiei a fost amânată. Doctorul a venit în România si l-a evaluat. A zis că poate să o facă în septembrie. Aceste intervenții trebuie făcute până crește mare ca noi.”

„Când era mic nu părea să aibă așa probleme”

Fără o nouă operație, toate chinurile prin care au trecut cu toții ar fi în zadar. Din păcate, Leon va fi supus unui astfel de parcurs dureros până în punctul în care se va dezvolta complet, spre maturitate. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, problemele ar fi ireversibie.