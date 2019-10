Vești bune pentru toți elevii din România. Vacanța de Paște din 2020 va fi mai lungă. Cât va ține

Elevii din România au un motiv în plus să așteapte Paștele. Micuții au parte de ceva momente în plus de relaxare în cadrul vacanței de Paște din 2020. Iată ce arată anunțul oficial! Cât va ține anul acesta bucuria elevilor?

Vești bune pentru elevi! Vacanța de Paște din 2020 este mai lungă

Vacanța de Paște se prelungește în 2020! Elevii din România se vor bucura de ceva momente în plus de relaxare în jurul sărbătorii Pascale. Aceștia vor mai adăuga cele deja știute încă o zi, legată de weekend-ul aferent.

„Vacanta de Paste 2020 se va desfasura, conform structurii anului scolar 2019-2020, in perioada 4 – 21 aprilie. Vinerea Mare a devenit sarbatoare legala, ceea ce inseamna inca o zi libera pentru elevi, conform structurii anului scolar. Anul acesta, insa, Vinerea Mare este inclusa deja in vacanta elevilor”

Anunțul oficial (Sursa: România TV)

Anul acesta, cursurile pentru anul școalar din 2019-2020 au început pe 9 septembrie, mai devreme decât de obicei. Durata întregului an școlar are 35 de săptămâni, adică 196 de zile lucrătoare. Primul semestru durează 15 săptămâni, iar cel de-al doilea are 20 de săptămâni, conform datelor publicate prin Ordinul ministrlui Educației Naționale cu numărul 3191/2019 din 20 februarie 2019, vizavi de structura întregului an școlar.

Vacanțele elevilor din toate ciclurile de învățământ:

Structura anului școlar

Structură an școlar – prima zi de școală pentru elevi – luni, 9 septembrie

Structură an școlar 2019 – 2020 – Semestrul I (14 săptămâni) Cursuri semestrul I – prima zi de școală este luni, 9 septembrie 2019, primul semestru încheindu-se vineri, 20 decembrie 2019. În perioada 26 octombrie – 3 noiembrie 2019, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanța de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2019 – duminică, 12 ianuarie 2020. Structură an școlar 2019 – 2020 –

Semestrul al II-lea (21 săptămâni) Cursuri semestrul al II-lea – luni, 13 ianuarie 2020 – vineri, 3 aprilie 2020;

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 4 aprilie 2020 – marți, 21 aprilie 2020; Cursuri – miercuri, 22 aprilie 2020 – vineri, 12 iunie 2020.

Vacanţa de vară – sâmbătă, 13 iunie 2020 – data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 – 2021