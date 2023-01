Vești bune pentru Simona Halep. Președintele Agenției Naționale Antidoping a explicat cum poate scăpa de suspendare sportiva din România

Simona Halep a aflat, cu exactitate, cum a ajuns Roxadustat în corpul ei și are mare încredere că poate scăpa de acuzațiile de dopaj și, implicit, de suspendare. Sportiva din România are dovezi prin care poate să arate că suplimentul alimentar pe care îl folosește a fost contaminat accidental. Președintele Agenției Naționale Antidoping susține că dacă această informație este exactă, jucătoarea de tenis are șanse mari să se întoarcă rapid pe terenul de tenis.

Președintele Agenției Naționale Antidoping a analizat cazul Simona Halep

Simona Halep se pregătește de marea audiere de la Sport Resolutions, tribunalul independent din Londra, unde speră să-și salveze cariera și imaginea, în urma acuzațiilor de dopaj. Sportiva din România a aflat că suplimentul nutritiv pe care îl folosește a fost contaminat accidental, iar ProSport susține că are și dovezi în acest sens.

Agenția pentru Integritatea Sportului a avertizat de mai multe ori că suplimentele nutritive nu sunt sigure, pentru că există risc de contaminare, dar jucătoarea din România ar fi luat un astfel de produs,la recomandarea unui medic cu mare experiență în domeniu. Dacă poate și să aducă dovezi solide în sprijinul acestor afirmații, fostul lider WTA poate scăpa de acuzațiile de dopaj.

„În cadrul acestei audieri, sportivul poate să aducă probe și dacă demonstrează că un produs pe care l-a folosit și ne referim la suplimente, dacă a fost contaminat cu o substanță interzisă, atunci sancțiunea se poate ridica. Se poate, deci nu e obligatoriu, trebuie demonstrat acest lucru”, a declarat a spus Președintele Agenției Naționale Antidoping, Gabriela Andreiașu, pentru Sport Total FM.

Simona Halep a primit un rezultat pozitiv în urma testului efectuat la US Open 2022, la finalul lunii august, iar în luna octombrie a fost suspendată provizoriu din toate competițiile organizate de ITF și WTA. În cazul în care va fi găsită vinovată și-ar putea încheia cariera pentru că suspendarea poate să ajungă chiar și la patru ani

„În cazul în care ar fi folosit ceva contaminat fără știrea lui, nu era etichetat, nu ar fi bănuit, era de exemplu un sinonim al unei substanțe de pe lista interzisă și chiar dacă ar fi făcut tot posibilul să caute ingredientele, le verifica pe fiecare și acel sinonim al substanței nu apărea în lista interzisă, atunci sportivul nu avea acea vină totală și se poate ridica perioada de suspendare provizorie”, a mai spus Gabriela Andreiașu, pentru Sport Total FM.

Avocații jucătoarei din România au cerut o audiere de urgență la Sport Resolutions. În situația unui verdict nefavorabil, cazul va fi judecat de Tribunaul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Simona Halep se află pe locul 12 WTA și a ratat prezența la Australian Open 2023.