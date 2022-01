Vești bune pentru Novak Djokovic în instanță. Ce a decis un judecător din Melbourne

Vești bune pentru Novak Djokovic în instanță. Liderul ATP trece prin clime de coșmar în Australia, din momentul în care a pus piciorul în țara de la Antipozi. Campionul sârb, care a refuzat să precizeze dacă s-a vaccinat anti-Covid 19, anunțase că va participa la Australian Open în baza unei scutiri medicale. Dar, la aterizarea pe aeroportul din Melbourne, Novak Djokovic a fost reținut de poliția de frontieră și i-a fost anulată viza de călătorie. După multe ore, el a fost trimis la un hotel pentru refugiați unde va aștepta decizia unui judecător în privința posibilității de a rămâne pe teritoriul australian și a participa la Australian Open.

„La mulți ani tuturor! Vă urez sănătate, iubire și fericire în fiecare moment și sper să iubiți și să respectați toate ființele de pe această planetă minunată. Am petrecut timp de calitate alături de persoanele iubite, iar acum mă îndrept către Down Under (n.r. – denumirea populară pentru zona Australiei, Noii Zeelande și a Pacificului de Sud), cu o derogare specială pentru a putea juca”, a scris Novak Djokovic pe Twitter.