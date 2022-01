Scandal după ce Novak Djokovic a anunțat că participă la Australian Open. Ce a apărut în presa internațională

Scandal după ce Novak Djokovic a anunțat că participă la Australian Open. Liderul ATP a ținut lumea tenisului cu sufletul la gură în legătură cu participarea sa la primul Grand Slam al anului. Dar decizia organizatorilor de a-i acorda o derogare medicală pentru a putea juca în Australia a stârnit reacții negative și un scandal imens în toată presa internațională, dar și printre alte personalități sportive.

Scandal după ce Novak Djokovic a anunțat că participă la Australian Open. Cîștigător de 9 ori al Grand Slamului australian, campionul sârb a postat un mesaj pe Twitter în care și-a anunțat participarea la turneu. El a mai precizat că a primit o derogare specială în privința vaccinării, el fiind un cunoscut opozant al obligativității imunizării prin vaccin anti-Covid 19.

„La mulți ani tuturor! Vă urez sănătate, iubire și fericire în fiecare moment și sper să iubiți și să respectați toate ființele de pe această planetă minunată. Am petrecut timp de calitate alături de persoanele iubite, iar acum mă îndrept către Down Under (n.r. – denumirea populară pentru zona Australiei, Noii Zeelande și a Pacificului de Sud), cu o derogare specială pentru a putea juca”, a scris Novak Djokovic pe Twitter.