Vești bune pentru fermierii români afectați de secetă! Câți bani vor primi de la stat, oficialii au făcut anunțul

Fermierii care au fost afectați de secetă anul acesta vor primi un ajutor din partea Uniunii Europene. Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor pentru pagubele produse de secetă și a stabilit suma care va ajunge la fermierii din țara noastră.

Comisia Europeană a decis să ofere României un ajutor în valoare de 400 de milioane de euro, pentru a-i despăgubi pe fermierii afectați de seceta din ultimul an. Ajutorul se adresează producătorilor agricoli care au fost afectați direct de secetă, în perioada septembrie 2023 – august 2024.

Sunt menționate în schema de ajutor 39 de tipuri de culturi pentru care producătorii pot primi despăgubiri, printre care grâu, triticale, orz, ovăz, rapiţă, floarea soarelui şi porumb. Pentru a se încadra să primească ajutor de la stat, fermierii trebuie să facă dovada că au pierdut cel puțin 30% din producție, în perioada menționată, din cauza secetei.

Potrivit CE, ajutoarele se vor acorda sub formă de granturi directe. Despăgubirea maximă care se oferă este de 200 de euro (1.000 de lei) la hectar, pentru pierderi de 100%. De asemenea, ajutorul nu poate depăși 30% din costurile eligibile și se acordă până la data de 31 decembrie 2024.

”Veste bună pentru fermierii ale căror culturi au fost afectate de seceta pedologică! Astăzi, am primit aprobarea de la Comisia Europeană pentru schema de ajutor de stat sub formă de grant către producătorii agricoli pentru culturile afectate de seceta pedologică, în valoare totală de 2 miliarde de lei. Așa cum am promis, ne respectăm angajamentul pe care ni l-am asumat față de fermieri. Acordăm despăgubirile în același an în care s-au produs calamitățile, pentru a ajuta agricultorii să-și pregătească viitorul an agricol”, a declarat ministrul Florin Barbu, ministrul Agriculturii.