Vești bune pentru echipa lui Ianis Hagi. Jucătorul român ar putea bifa un record în carieră

În situația schimbărilor din UEFA Champions League, dar și posibila înființare a European Superleague, un profesor universitar din Franța crede că trebuie reformate în primul mai întâi întrecerile interne. Astfel că în acest sens, Jean-Pascal Gayant a propus ca Rangers și Celtic să joace în Ligue 1.

Profesorul de economie de la Universitatea din Le Mans a făcut o propunere inedită care, din punctul lui de vedere, ar putea revitaliza fotbalul din Scoția, dar și din Franța. De altfel, Jean-Pascal Gayant a spus că granzii din Premiership, Rangers, echipa la care evoluează și Ianis Hagi, și rivala Celtic, ar trebui să fie invitate în Ligue 1. Așa ar putea crește competitivitatea în ambele campionate.

Cu aceeași rețetă financiară, împărțită între 16 sau 18 echipe, va crește calitatea și va exista timp și pentru competițiile europene”, a spus Jean-Pascal Gayant, pentru So Foot.

De asemenea, oficialii fotbalului din Olanda, dar și cei din Belgia au luat deja în calcul înființarea BeNe League. Ea este o competiție în care cele mai bune formații din ambele țări să evolueze într-o singură ligă ce ar face concurență serioasă celor din Top 5: Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A și Ligue 1.

De menționat este că Ianis Hagi a impresionat la Rangers în acest sezon, iar acum încearcă să ajute naționala României în tentativa de a se califica la un Campionat Mondial, după o așteptare de 24 de ani.

Michael Beale, secundul lui Steven Gerrard, l-a urmărit pe Ianis Hagi și în primele meciuri din preliminarii.

”Am reușit să mă uit la joc, am vrut să-l urmăresc pe Ianis, a fost fantastic să văd cum dă primul gol pentru echipa națională. A împlinit 22 de ani și a reușit un sezon excelent cu Rangers și acum sper să aibă performanțe și la naționala României. Ianis crește pe zi ce trece. Eu am avut privilegiul de a lucra cu multe tinere talente de top, iar Ianis face parte dintre ei. Joacă mingea cu ambele picioare, muncește mult, este un tânăr încântător. M-am bucurat să-l văd cum progresează în ultimul an. Iar acum a marcat pentru echipa națională și știu ce înseamnă asta pentru el – știu cine este tatăl lui și ce a realizat tatăl lui, este un moment special pentru această familie. I-am dat și un mesaj lui Ianis” a spus secundul lui Steven Gerrard pentru Rangers TV.